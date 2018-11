Vse za dom! Sejma Ambient Ljubljana in Dom plus

Z eno vstopnico na dva sejma!

V tretje gre rado! Sejem pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana tudi letos spremlja še Dom plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami. Opremljamo, vgrajujemo, svetujemo. Vse za dom!

BREZPLAČNI STROKOVNI NASVETI NA VAŠA VPRAŠANJA Gradite, prenavljate, opremljate, vas zanimajo najsodobnejši trendi bivanja ali pa ne poznate vseh pasti, ki vas čakajo pri gradnji, prenovi in opremi hiše ali stanovanja? Arhitekti, statiki, gradbeni fiziki in drugi strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK vam svetujejo glede izvedbe načrtovanih naložb, kot so energetska prenova, menjava stavbnega pohištva, izvedba prezračevalnih sistemov ali opremljanje katerega od prostorov. Rezervirajte si svoj termin svetovanja prek gcs@gi-zrmk.si Svetovanje traja 30 minut individualno, zato je zaželeno, da predhodno pošljete načrt, skico ali fotografije. Vas zanimajo aktualne subvencije, nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada za občane? Kateri ukrepi v energetsko obnovo se subvencionirajo? Kdaj se lahko pridobi ugoden kredit Eko sklada? Kateri so razpisi za enostanovanjske in večstanovanjske stavbe? Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju vlog? Strokovnjaki Eko sklada vse dni sejmov razkrivajo podrobnosti in novosti razpisov Eko sklada.

ARHITEKTURNO SVETOVANJE Opremljanje doma oz. načrtovanje interierja se začne že z dobro zasnovo hiše ali stanovanja, razporeditvijo svetlobnih odprtin, izbiro notranjih vrat, strukturo in barvo sten in tal, zaves in ostalih elementov. Premišljeno načrtovana in izvedena notranja oprema je ključna za končni videz doma in pogoj za prijetno bivanje. Izkoristite brezplačno arhitekturno svetovanje in se prijavite nanj: Gradbeni inštitut ZRMK: gcs@gi-zrmk.si Revija Naš dom, Mojca Berhtold, arhitektka, www.nasdom.net/svetovalnica Svetovanje traja 30 minut individualno, zato je zaželeno, da predhodno pošljete načrt, skico ali fotografije oziroma jih prinesete s seboj. TOP IDEJE 9. razstava in borza mladih, še neuveljavljenih arhitektov in oblikovalcev postavlja v ospredje njihovo kreativnost in inovativnost. Svoje ideje predstavlja 24 izbrancev – kot posamezniki, skupine ali kot pravkar ustanovljeni samostojni podjetniki. Posebni gost Top idej je industrijski oblikovalec Janez Mesarič.

ZANIMIVE RAZSTAVE TOP5– razstava petih najbolj inovativnih in kreativnih izdelkov na sejmu po izboru mednarodne komisije OŽIVLJENE KRIVINE – razstava in delavnica restavriranega Thonetovega pohištva z mojstrom Jurijem Riharjem DESIGN MADE IN POLAND – razstava sodobnega poljskega oblikovanja LES, VELIKA PRILOŽNOST ZA MALE PODJETNIKE IN VELIKA PODJETJA– razstava samostojnih podjetnikov – diplomantov in magistrov Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani BAROČNI ZVONIK, krit s skodlami, kot jih je ročno izdelal mojster Bojan Koželj iz Stahovice SEJEMSKI KATALOG Prejme ga vsak obiskovalec ob nakupu vstopnice. E-različico pa lahko prelistate že z domačega fotelja in tako načrtujte vaš obisk sejma v naprej.

