Tabor preživetja v naravi: od veščin prve pomoči, do kuhanja in kurjenja

Da mladostniki za preživljanje prostega časa še zdaleč ne potrebujejo telefona, tablice ali računalnika dokazujejo v občini Renče - Vogrsko, kjer je tamkajšnja civilna zaščita v sodelovanju s slovensko vojsko, policijo in gasilci organizirala že 11. tabor preživetja v naravi. Otroci so nad osvajanjem veščin prve pomoči, kurjenja in kuhanja v naravi ter številnih drugih navdušeni, organizatorji tabora pa se zavzemajo, da bi se takšen način izobraževanja vsaj delno preselil tudi v šole.