Slovenija

'Vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in obdelan'

Ljubljana, 11. 03. 2026 16.02 pred 1 uro 2 min branja 148

Avtor:
STA
Vesna Vuković

Nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković trdi, da so posnetki njenih domnevnih pogovorov z drugimi funkcionarji stranke ponarejeni. "Vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in obdelan, ponarejen in prirejen z različnimi orodji," pojasnjuje. "Kriminalu, ki si želi podrediti državo, se je treba odločno upreti," poziva.

V zadnjih dneh je bilo na anonimnem Facebook profilu in v javnosti objavljenih več posnetkov, ki so predstavljeni kot domnevni pogovori Vuković z različnimi osebami, zlasti funkcionarji Gibanja Svoboda.

"S tem želijo neznani storilci v javnosti vzbuditi vtis, da sem se z domnevnimi sogovorniki pogovarjala o različnih vsebinah, čeprav pogovorov s takšno vsebino z navedenimi sogovorniki nikoli ni bilo. Vsa podtikanja, ki mi jih skušajo na nezakonit način pripisati neznani storilci, med katerimi so recimo navedbe o domnevnem financiranju Urške Klakočar Zupančič, ki je pred vstopom v politiko sploh nisem poznala, odločno zanikam kot popolnoma izmišljena," je bila jasna Vuković v odzivu na posnetke.

Kot je navedla, je v minulih dneh pred državnimi organi in drugimi institucijami sprožila več postopkov in odvetniško pisarno pooblastila za vodenje nadaljnjih pravnih postopkov.

Domnevni prisluhi veljakom Gibanja Svobode: s prstom kažejo na SDS

"Nezakoniti in ponarejeni posnetki domnevnih pogovorov so ob napadu na moje dobre ime in osebno dostojanstvo namenjeni tudi manipulaciji javnosti in umetnemu ustvarjanju afer v volilnem obdobju. Tarča teh napadov je brez dvoma politična stranka Gibanje Svoboda, katere funkcionarka sem bila," je še navedla Vuković.

Ob tem je zatrdila, da v politiki ne deluje več od aprila 2024, kot državljanka pa pričakuje, da bodo državni organi odkrili izvajalce in naročnike teh objav. Ti želijo po njenem prepričanju s pomočjo skupin iz tujine in uporabo nezakonitih, celo kriminalnih metod "vplivati na volitve, blatiti posameznike ali jih celo izsiljevati v dobro politične opcije, ki si od izmišljenih afer in blatenja političnih nasprotnikov obeta politične koristi".

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

progresivnidaveknastanovanja
11. 03. 2026 17.34
Planet ima najboljse novice. Ze vceraj je audio strokovnjak razlozil da posnetek ni prirejen. Ostale tv hiše še kar trobijo o evakuiranih po 15min na oddajo, medtem ko planet resuje situacijo v drzavi.
Odgovori
0 0
big_foot
11. 03. 2026 17.33
Sicer bi verjel da so spet sds-arji ponarejali ker ne bi bilo prvič, ampak počakimo kaj reče policija. Pol pa se ve…. Izsledit kreatorja tega pa ga ustrezno kaznovat za primer. Ker načeloma vse te kreacije vsebujejo trail po katerem se lahko najde kdo je to pofejkal. Seveda če je res fejk
Odgovori
0 0
peglezn
11. 03. 2026 17.33
sej prva dama je tudi imela fejk profil na neki monaški strani, pa Robiju so naredili fejk TRR v Romuniji, pa vse drugo je fejk. Je pa zato res vse o desničarjih, če drugo ne - ker si nam povedali levi poštenjaki.
Odgovori
0 0
kala 09
11. 03. 2026 17.31
Sej bo,boš nekako zvozila,še malo pa adia.
Odgovori
+2
2 0
Kakosmodanes
11. 03. 2026 17.30
"na moje dobre ime". Močan retorični izraz, ki se uporabljajo za zavajanje javnosti in odvračanje pozornosti.
Odgovori
+1
1 0
Pamir
11. 03. 2026 17.30
Komunistične metode in glej ga zlomka vsi jugo partijski komunisti zbrani v janšajevi sds partiji.
Odgovori
+0
1 1
peglezn
11. 03. 2026 17.29
heh, ker je bil Janša potuhnjen 4 leta, so se levaki pojedli med sabo. Dobesedno.
Odgovori
+4
4 0
Tho mp son
11. 03. 2026 17.29
99% volilcev nima pojma , kaj vse se skriva v ozadju glavnih protagonistov , ki imajo dostop do državnega korita . Pripadniki komunistične revolucije kradejo na veliko , ker je to pač njihova pravica , pridobljena še v času državljanske vojne 41-45 .
Odgovori
+6
6 0
DJ-Pero
11. 03. 2026 17.28
"Vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in obdelan, ponarejen in prirejen z različnimi orodji." HA,HA,HA,HAAAA... :))) Nismo niti pričakovali drugačnega odgovora. ;)
Odgovori
+7
7 0
biggbrader
11. 03. 2026 17.28
No, sedaj vidimo da ni samo dr. Golob pokvarjen ampak tudi velika večina njegovih članov.
Odgovori
+6
7 1
peglezn
11. 03. 2026 17.26
"punca" že izgleda kredibilno, le zakaj ji ne bi verjeli. Da so pa pred ene 3 leti ptički prepevali o njeni ljubezni do Tine, pa tudi vemo... čeprav nismo izvedeli tule. In že takrat se je bralo, da je prisluhe naročila roberTina. Stara "prijateljstva" s kriminalisti so le nekaj vredna :)
Odgovori
+6
6 0
Pujček
11. 03. 2026 17.25
Torba, torbe, torbi, torbe, pri torbi, s torbo, v torbo.
Odgovori
+3
3 0
Stojadina-sportiva
11. 03. 2026 17.23
Nevede so se razkrili tudi kolesarji in inštituti, ki so za vsako pasjo dlako gonili in delali špetir po prestolnici, odkar pa so ustoličili naročnika pa samo še čri čri...mar bi vsaj enkrat izvozili pa makar za šov, da pokažejo da niso levi podaniki in so kolesarili za vse ne samo za svoje tazadnje...še to ne...lol
Odgovori
+8
8 0
Bartoreli77
11. 03. 2026 17.22
Vukovićevi ne verjame nihče.
Odgovori
+10
10 0
Žmavc
11. 03. 2026 17.21
Se vidi, da je blizu Goloba. Ker laže.
Odgovori
+8
11 3
kakorkoliže
11. 03. 2026 17.21
Preko razpisov na ministrstvih kanalizirajo milijone našega denarja, zato taka borba na volitvah.
Odgovori
+7
8 1
3320.
11. 03. 2026 17.20
Boljr glas kot pa stat
Odgovori
+3
3 0
3320.
11. 03. 2026 17.21
stas*
Odgovori
+3
3 0
Masturbator
11. 03. 2026 17.19
Sem UI strokovnjak! Zivimo od tega! Ti posnetki NISO UI odbelani!!! SO naravni!
Odgovori
+11
12 1
biggbrader
11. 03. 2026 17.19
Dr. Robi ni mogel vedet, da bo njegovo naročilo prišlo v javnost.
Odgovori
+13
13 0
Misika1967
11. 03. 2026 17.18
Taksen clanek je neizobrazenim ki berejo iz listka popolnoma nerazumljiv.
Odgovori
+0
5 5
bibaleze
