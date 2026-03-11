'Vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in obdelan'

V zadnjih dneh je bilo na anonimnem Facebook profilu in v javnosti objavljenih več posnetkov, ki so predstavljeni kot domnevni pogovori Vuković z različnimi osebami, zlasti funkcionarji Gibanja Svoboda.

"S tem želijo neznani storilci v javnosti vzbuditi vtis, da sem se z domnevnimi sogovorniki pogovarjala o različnih vsebinah, čeprav pogovorov s takšno vsebino z navedenimi sogovorniki nikoli ni bilo. Vsa podtikanja, ki mi jih skušajo na nezakonit način pripisati neznani storilci, med katerimi so recimo navedbe o domnevnem financiranju Urške Klakočar Zupančič, ki je pred vstopom v politiko sploh nisem poznala, odločno zanikam kot popolnoma izmišljena," je bila jasna Vuković v odzivu na posnetke.

Kot je navedla, je v minulih dneh pred državnimi organi in drugimi institucijami sprožila več postopkov in odvetniško pisarno pooblastila za vodenje nadaljnjih pravnih postopkov.