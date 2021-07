Všečkaj me – odnosi in (samo)podobe v času življenja družbenih omrežij

Kaj se zgodi, če na ljudi, ki so z nami pripravljeni podeliti dele svojih življenj, ki niso vedno odtis realnosti, ampak pogosto izkaz opravljenih pogodbenih obveznosti z naročniki oglaševalskih storitev, gledamo kot na vzornike? Se vsi vplivneži zavedajo moči nad svojim občinstvom – in s tem neštetih (spolnih) stereotipov, predsodkov in norm, ki jih nereflektirano prenašajo na svoje mlado občinstvo, ali pa je v tem krasnem novem insta(nt) svetu vseeno, kako (se) prodamo, samo da se prodaja?

Filter naš vsakdanji – bodite avtentične, vse z istim filtrom!

Zadnji podatki kažejo, da ima 82 % Slovencev, starih od 16 do 74 let, ustvarjen svoj profil na vsaj enem družbenem omrežju. Zaradi narave življenja, ki nam jo ta omrežja omogočajo – na spletu res lahko živimo dvojno – kot opazovalci (drugih) in predstavniki (sebe). Ko se prvo in drugo pričneta prepletati tako močno, da je ena dejavnost odvisna od druge, postanemo obremenjeni z nizko samopodobo. Slednje se poskušamo rešiti na dva, zgolj na videz različna načina: lahko se izoliramo in se pod težo slabega vrednotenja sebe objavljanju odpovemo, lahko pa negativna občutja kompenziramo v skladu z drugimi značilnostmi narcističnega življenja in negativno samopodobo skrivamo za hlastanjem po pozornosti, potrjevanju in odobravanju s strani drugih. Tistih, ki jih spremljamo, tistih, za katere menimo, da jim je uspelo, in tistih, o zavidanju katerih sanjamo.

Na Norveškem so pred kratkim sprejeli zakon, po katerem morajo vplivneži na vsaki obdelani fotografiji jasno zapisati, kako je bila slednja spremenjena. Norveška se želi z zakonom zoperstaviti negativnim vplivom na psihično zdravje mladih, predvsem žensk, ki se otepajo nezadovoljstva z lastnim življenjem in telesom, ko si ogledujejo filtrirane vplivnice, ki jim z zaslonov svetujejo, naj bodo zadovoljne take, kot so. Brez ali s filtrom? A zdi se, da se težave lotevajo pri saniranju posledic namesto iskanju pogojev, ki omogočajo obstoj in reprodukcijo tako nevarnih predstav in idealov.