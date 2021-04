Na kaj moramo biti pozorni pri potovanju?

Hrvaška je prav danes nekoliko sprostila režim na meji. Tisti, ki so preboleli covid-19 pred več kot pol leta, a jim zaradi bolezni pripada samo en odmerek cepiva, ne bodo več potrebovali negativnega testa. Še naprej je PCR-test ob vrnitvi v Slovenijo obvezen za vse tiste, ki bolezni niso preboleli ali pa bili cepljeni. "Bodisi negativni PCR-test, bodisi ste napoteni v karanteno. Je pa seveda potrebno odkrito povedati, da so razmere na Hrvaškem slabe. Govorim z epidemiološkega vidika, tako da ta neizmerna želja po odprtju meja s Hrvaško je pomojem izrazito neupravičena," meni minister za notranje zadeve Aleš Hojs .

Nenehne spremembe predpisov tako številne odvračajo od potovanja, zato turistične agencije aranžmaje raje organizirajo v državah z boljšo epidemiološko sliko. Za prvi maj so to bili denimo španski Tenerife, Portugalska in Grčija. "Lahko pričakujemo spremembe in da se liste držav spreminjajo tedensko. Prepričani smo, da bodo veliki ponudniki, kot je recimo naša soseda Hrvaška, prilagodili svoje pogoje na tak način, da bo varno," je še dodal Mrvaljević.

Nepredvidljivost je beseda, ki najbolje opisuje tudi počitnice na tujem v času epidemije. Za primer vzemimo manjšo skupino turistov, ki se je pred tedni vrnila z Maldivov. "Predpisi se spremenijo čez noč. Imeli smo primer, ko je bilo v nedeljo izdano sporočilo o nepriznavanju tujih testov, letalo pa je pristalo zjutraj ob osmi uri na Brniku. In ti ljudje, ki so imeli veljavne teste, niso mogli prestopiti meje, ampak so morali tam še enkrat opraviti teste," je razmere opisal predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević . Plačati so morali sto evrov in na letališču ostati še dodatnih devet ur.

Enake pogoje za potovanja za vse članice Evropske unije pa naj bi prinesla uvedba digitalnega zelenega potrdila. Preizkušanje sistema se bo začelo 10. maja, vseevropski covidni dokument pa bo nared do prvega junija, sporočajo iz Bruslja. Zeleno potrdilo nestrpno pričakujejo turistične agencije, saj jim bo to olajšalo organizacijo poletnih počitnic.

Stroški testov ob potovanju na Hrvaško presegajo 100 evrov

Hrvaška, kjer te dni počitnikuje tudi veliko Slovencev, sprošča nekatere pogoje za vstop v državo. Prebolevniki, ki so covid-19 preboleli pred več kot šestimi meseci in bili cepljeni s samo enim odmerkom, ne potrebujejo več negativnega testa. Ukinili so tudi obvezni test po 10 dneh bivanja na Hrvaškem. Ker pa je Hrvaška še vedno na seznamu rdečih držav, je za povratek v Slovenijo še naprej potreben PCR test.

Štiričlanska družina, dva odrasla, dva otroka, stara pet in 12 let, za pot na Hrvaško potrebuje tri negativne hitre teste. Otroci do sedmega leta namreč ne potrebujejo testa. Ker so hitri testi pri nas brezplačni, potrdila pa večinoma plačljiva, bodo za pot odšteli okoli 60 evrov. Bistveno dražja bo pot domov. Opraviti in plačati bodo morali dva PCR testa, saj otrokom do 15 leta testa za vstop v Slovenijo ni treba opraviti. A pozor, cene PCR-testov na hrvaški obali marsikje presegajo 100 ali celo 130 evrov. Kar pomeni, da bo družina morala plačati 200 evrov ali več. "Zato izbiramo takšne destinacije, ki so na zeleni listi, kjer ni posebnih zahtev za naše potnike," pojasnjuje Mrvaljević.

Tovrstne neenakosti naj bi poenotila uvedba digitalnega zelenega potrdila. Bistvo je, da bi v vseh državah Evropske unije veljale enake zahteve za državljane držav članic. A kot pravi notranji minister, to še ne pomeni, da država ne bo pisala pravil."Imamo pa seveda množico turistov, kjer tega ne bo. Torej od Angležev, Azijcev in tako naprej, kjer bo seveda treba zahtevati neke bodisi PCR-teste, hitre teste," še pojasnjuje Hojs.

Turistov od daleč si želijo tudi agencije, ki pristojne pozivajo, naj jasna pravila postavijo še pred začetkom sezone, predvsem pa, da se jih držijo vsaj do jeseni.