Veliko zanimanje za prestižne avtomobile, ki jih je zasegel Furs

Pet višjecenovnih vozil, tudi luksuznih. Trije Audiji in dva BMW-ja. Skupna vrednost več kot 200 tisoč evrov. Prihodnjo sredo jih bo Finančna uprava ponujala na javni dražbi prek spleta. So si pa zainteresirani kupci lahko ogledali vozila v živo. Izklicne cene so od 38 tisočakov naprej. Avtomobile je Furs zarubil slovenskemu podjetju, ki je davčni dolžnik, izkupiček dražbe pa bo, kot pravijo na Fursu, pokril davčni dolg. In kateri avtomobil je pritegnil največ pozornosti?