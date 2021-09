Po letu in pol prepovedi izvajanja sejemskih dogodkov, se v družbi Celjski sejem med ljudi z novo energijo vračajo s 53. MOS-om, ki bo potekal med 15. in 19. septembrom.

Za njimi je težko obdobje, ki so ga prebrodili z veliko mero potrpežljivosti, sedaj pa se končno vračajo k stari tradiciji na štiri oči, druženju in sklepanju poslov v živo ter iskrenemu stisku rok. Da bo izvedba sejma s trenutnimi ukrepi ob organizaciji množičnega dogodka čim lažja tako za organizatorje kot obiskovalce, bo pri vhodu na sejmišče ob nakupu vstopnice omogočeno BREZPLAČNO TESTIRANJE s hitrimi testi za COVID-19. Obiskovalci bodo tako za vstopnico za sejem odšteli manj, kot če bi plačali za test. Zagotovijo pa si jo lahko že v predprodaji na spletu (https://shop.ce-sejem.si/), in sicer po akcijski ceni - samo 6 EUR. V redni prodaji bo cena vstopnice na prvi sejemski dan, tj, 15. 9., znašala samo 5 EUR, preostale dni pa 8 EUR.

icon-expand 53. MOS FOTO: Arhiv ponudnika

Za zabavo in presenečenja na letošnjem MOS-u bodo poskrbeli znani slovenski akrobati Dunking Devils in sejemska FUN CONA, kjer bodo na voljo zabavne aktivnosti, ki se jih bodo lahko BREZPLAČNO udeležili vsi! Preizkusili se boste lahko v zabijanju na koš, trampolinskih akrobacijah in številnih drugih zabavnih dejavnostih. V soboto, 18. 9. 2021, pa bodo Dunking Devilsi za vse obiskovalce MOS-a priredili nepozaben šov, ob katerem so prepričani, da boste ostali odprtih ust. Z njimi vas ne želijo samo povabiti na osrednji sejemski dogodek leta, temveč med vas razširiti tudi optimizem, pogum in predati še to sporočilo: »Vsemu bomo kos, skočimo na MOS!«

icon-expand 53. MOS FOTO: Arhiv ponudnika

Trajnostno v novo obdobje! Vsebina 53. MOS-a pa se v letu 2021 vrača v prenovljeni podobi. Z dodelanim konceptom sejma predstavljajo novo usmeritev, ki bo odprla nova področja podjetjem za zagotavljanje zelenega, digitalnega in odpornega gospodarstva. Obiskovalci si bodo lahko novosti ponovno ogledali v živo, se s ponudniki pogovorili in izkoristili posebne SEJEMSKE POPUSTE, ki bodo aktivni samo v času MOS-a. Sejem bo obiskovalcem ponovno ponudil pestro izbiro rešitev in možnost primerjanja ponudnikov na samem licu mesta na 5 različnih razstavnih področjih - MOS DOM, MOS TEHNIKA, MOS TURIZEM, MOS B2B in MOS PLUS. Tudi podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek pravi, da so zelo veseli, da bo Mednarodni sejem obrti in podjetnosti po dveh letih znova odprl svoja vrata, saj gre za največji poslovni dogodek v tem delu Evrope, ki s svojimi pozitivnimi multiplikativnimi učinki vpliva na razvoj mesta in lokalnega gospodarstva. “Verjamem, da je bila organizacija tako velikega dogodka v teh negotovih časih izjemno zahtevna, toda vodstvo družbe Celjski sejem se je skupaj s partnerji vedno znalo prilagoditi novim razmeram in izzive spremeniti v prednosti. Da je odličen organizator sejemskih dogodkov, je dokazal tudi zdaj. Pred nami je sejem v prenovljeni podobi in zelo nas veseli, da še več pozornosti namenja trajnostnemu razvoju. Tudi Mestna občina Celje je usmerjena v trajnostni razvoj, saj smo prepričani, da je to edina prava pot,” je še dodala.

icon-expand 53. MOS FOTO: Arhiv ponudnika

Varnost razstavljavcev in obiskovalcev na prvem mestu Celjski sejem z obstoječo infrastrukturo in higienskimi ter varnostnimi ukrepi že nekaj časa zagotavlja vse pogoje za varno izvedbo sejmov. Ves čas smo v stiku s pristojnimi institucijami in izvedbo 53. MOS-a načrtujemo v skladu s trenutno sprejetimi ukrepi. Jasno je, da je sejmišče dovolj veliko za primerno razporeditev razstavljavcev, prav tako pa bomo vse vhode nadgradili z opremo za spremljanje števila obiskovalcev na sejmišču. Tako bo obisk sejma varen in brezskrben za vse udeležence. »Vidimo samo eno pot – pot navzgor!« »Prihajamo iz izjemno težkega obdobja, ki nam je vsem zamajal tla pod nogami. Sejemska dejavnost spada med najbolj prizadeta področja, saj smo se več kot leto in pol soočali s popolno prepovedjo izvajanja naše dejavnosti. A kljub težkim časom, smo našli čas za tehten premislek in naš osrednji sejem MOS vsebinsko dopolnili ter ga tako še dodatno odprli za predstavitev tistih podjetij, ki morda prej niso našle svojega mesta na MOS-u«, še pravi izvršni direktor družbe Celjski sejem d. d., Robert Otorepec.

icon-expand 53. MOS FOTO: Arhiv ponudnika