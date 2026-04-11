V 76 krajih po državi 150 različnih prostovoljskih akcij

Ljubljana, 11. 04. 2026 10.49 pred 17 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Slovenska filantropija

Slovenska filantropija organizira vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za spremembe, ki letos poteka pod sloganom Dajte nam mir. Tekom dneva bo v 76 krajih po državi potekalo več prostovoljskih akcij na različnih področjih, od medgeneracijskih druženj, čistilnih akcij, izmenjevalnic in ustvarjalnih delavnic, so napovedali pri filantropiji.

Dan za spremembe v organizaciji Slovenske filantropije poteka že 17. leto zapored. Slogan Dajte nam mir so izbrali, saj prav miru na vseh ravneh zelo primanjkuje, so v sporočilu za javnost zapisali pri filantropiji. Ob tem so poudarili, da so vse prostovoljske akcije v svoji biti miroljubne in solidarne, saj svojo energijo usmerjajo v sobivanje in stran od konflikta.

Slovenska filantropija
Slovenska filantropija
FOTO: Bobo

"Prostovoljstvo je smiselno delo, ki iz kaosa ustvarja pomen, ter pristen izraz solidarnosti in človečnosti. Digitalizacija in umetna inteligenca ne bosta nikoli zmogli nadomestiti pristnega človeškega stika v domovih za starejše, šolah, bolnišnicah, ... Povsod, kjer se tkejo medčloveški odnosi. Prav tu je prostor za prostovoljke in prostovoljce. S svojim delom najbolj neposredno spreminjajo svet na bolje - so dobro v svetu, v katerem je preveč slabega," so besede direktorja Slovenske filantropije Francija Zlatarja pred današnjo akcijo povzeli pri filantropiji.

Preberi še Številne akcije za pomoč Ukrajini: Karitas zbrala že 56.100 evrov

V 76 krajih 150 različnih akcij

Tekom dneva bo v 76 krajih po vsej državi potekalo 150 različnih prostovoljskih akcij, od medgeneracijskih druženj, čistilnih akcij, izmenjevalnic, ustvarjalnih delavnic in drugih aktivnosti. Med organizatorji posameznih akcij so različna društva, vrtci, šole, občine, javni zavodi in posamezniki.

Po vsej državi bo tako aktivnih okoli 410 organizacij in 14.500 prostovoljcev. Prostovoljske akcije pa bodo med drugim potekale na področjih varstva okolja, ranljivih skupin, vzgoje in izobraževanja, kulture in umetnosti, zdravja in drugih.

Posamezniki, ki jih zanima sodelovanje v kakšni od akcij, lahko na spletni strani Slovenske filantropije pogledajo razpored dogajanja glede na regijo, kraj in vrsto akcije. Pridružijo se jim lahko brez predhodne prijave.

Združeni narodi so sicer leto 2026 razglasili za mednarodno leto prostovoljstva za trajnostni razvoj. S to pobudo poudarjajo ključno vlogo prostovoljstva pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter pri soočanju z globalnimi, nacionalnimi in lokalnimi izzivi sodobnega sveta.

slovenska filantropija akcija prostovoljstvo
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ajdanakolesu
11. 04. 2026 13.07
Vse za to, da ljudje delajo brezplačno, vi pa kasirate od države in donatorjev za udobno življenje. Res ni čudno da želijo desničarji ukinit nekaj NVO organizacij, ki iščejo sužnje za opravljanje njihovih idej.
-2
3 5
JApajaDAja
11. 04. 2026 17.47
delajo naj tisti, ki so mladi, zdravi...prejemniki lukčeve socialne podpore.....
+2
3 1
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
