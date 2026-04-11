V 76 krajih po državi 150 različnih prostovoljskih akcij

Dan za spremembe v organizaciji Slovenske filantropije poteka že 17. leto zapored. Slogan Dajte nam mir so izbrali, saj prav miru na vseh ravneh zelo primanjkuje, so v sporočilu za javnost zapisali pri filantropiji. Ob tem so poudarili, da so vse prostovoljske akcije v svoji biti miroljubne in solidarne, saj svojo energijo usmerjajo v sobivanje in stran od konflikta.

"Prostovoljstvo je smiselno delo, ki iz kaosa ustvarja pomen, ter pristen izraz solidarnosti in človečnosti. Digitalizacija in umetna inteligenca ne bosta nikoli zmogli nadomestiti pristnega človeškega stika v domovih za starejše, šolah, bolnišnicah, ... Povsod, kjer se tkejo medčloveški odnosi. Prav tu je prostor za prostovoljke in prostovoljce. S svojim delom najbolj neposredno spreminjajo svet na bolje - so dobro v svetu, v katerem je preveč slabega," so besede direktorja Slovenske filantropije Francija Zlatarja pred današnjo akcijo povzeli pri filantropiji.

Tekom dneva bo v 76 krajih po vsej državi potekalo 150 različnih prostovoljskih akcij, od medgeneracijskih druženj, čistilnih akcij, izmenjevalnic, ustvarjalnih delavnic in drugih aktivnosti. Med organizatorji posameznih akcij so različna društva, vrtci, šole, občine, javni zavodi in posamezniki.

Po vsej državi bo tako aktivnih okoli 410 organizacij in 14.500 prostovoljcev. Prostovoljske akcije pa bodo med drugim potekale na področjih varstva okolja, ranljivih skupin, vzgoje in izobraževanja, kulture in umetnosti, zdravja in drugih.

Posamezniki, ki jih zanima sodelovanje v kakšni od akcij, lahko na spletni strani Slovenske filantropije pogledajo razpored dogajanja glede na regijo, kraj in vrsto akcije. Pridružijo se jim lahko brez predhodne prijave.

Združeni narodi so sicer leto 2026 razglasili za mednarodno leto prostovoljstva za trajnostni razvoj. S to pobudo poudarjajo ključno vlogo prostovoljstva pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter pri soočanju z globalnimi, nacionalnimi in lokalnimi izzivi sodobnega sveta.