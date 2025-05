Vseslovenskega srečanja motoristk se je udeležila tudi predsednica

"Varnost je neizmerno pomembna," je predsednica Nataša Pirc Musar izpostavila tako v nagovoru udeleženkam kot tudi v izjavi za novinarje na Krekovem trgu.

Zahvalila se je policiji, ker vzorno skrbi za varnost na cestah, prav tako tudi ministrstvu za infrastrukturo, saj so dobre ceste za udeležence v cestnem prometu zelo pomembne. Njena zahvala je šla poleg tega agenciji za varnost v prometu in drugim organizacijam, "ki skrbijo zato, da je uporabnikom cest lepše".

"Vendar nobena organizacija ni dovolj močna, če nima ljudi, ki z dušo in srcem delajo za to, da nam bo lepo na cestah," je dejala v nagovoru udeleženkam srečanja.

Predsednica, ki je začela motorno kolo voziti kot 15-letno dekle, se je danes s svojim motorjem pridružila udeleženkam srečanja na poti, ki jih je vodila od parkirišča Stožice po Vojkovi, Štukljevi in Dunajski cesti, Trgu OF in Resljevi cesti do Krekovega trga.

Po pisanju časnika Dnevnik je bilo udeleženk okoli 270, prišle so iz vse Slovenije in tudi iz nekaterih držav nekdanje Jugoslavije. Najstarejša med njimi je bila stara 78 let.