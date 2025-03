Vsestranska umetnica Astrid: V prvi vrsti sem mama

Se tudi vam zdi, da ima v norem tempu življenja dan premalo ur? Bi radi imeli več hobijev in prostega časa, pa delate v službi do poznega popoldneva, potem pa morate v trgovino, psa peljati ven, otroke pa na trening in v glasbeno šolo in je dneva konec? Čeprav je njen dan enako dolg kot naš, se zdi, da ga zna pevka, harfistka, plesalka kabareta, režiserka, producentka, kostumografinja, menedžerka glasbene skupine in celo kreativna direktorica v zasebnem podjetju Astrid Ana Kljun za svoje obveznosti nekako podaljšati in ga tako učinkovito izkoristi do zadnje minute. Še več, ob vsem naštetem še uspešno vzgaja svojo 5-letno hčer in skrbi za mačka.