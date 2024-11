Vsestranski in prilagodljiv Fiat Doblò Combi: idealno vozilo za aktivne družine

Model Doblò je bil javnosti prvič predstavljen leta 2000 in je hitro postal priljubljen med družinami in podjetniki. Do danes je doživel več prenov; vsaka nova različica prinaša še večjo prostornost, naprednejšo tehnologijo ter izboljšave v smislu udobja, varnosti in učinkovitosti, kar Doblò ohranja med priljubljenimi modeli v svojem razredu.

Premišljeno oblikovana zunanjost je močno prepoznavna - od sodobno oblikovanega sprednjega dela do športnih odbijačev in aerodinamičnega pokrova motorja. Sprednje in zadnje luči sijajno dopolnjujejo slog vodoravnih linij vozila. Luči so nameščene višje, da so zaščitene pred manjšimi trki, velika ogledala pa zagotavljajo odlično vidljivost. Navdušujejo tudi velike zastekljene površine, praktična drsna vrata in opcijska 16 ali 17-palčna lita platišča.

Vsestranski in modularno zasnovan Doblò Combi je popolnoma prilagojen potrebam svojih uporabnikov. Združuje prostornost, udobje in prilagodljivost in je kot nalašč za dinamične družine, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Z modularno zasnovano notranjostjo, praktičnim oblikovanjem in številnimi funkcionalnostmi je ob ustrezni predelavi pravi partner tudi za podjetnike.