Vsestranski športni terenec dodaja pionirske tehnologije. Mercedes-Benz GLC

GLC je Mercedes-Benzova klasika in najbolje prodajani model znamke, nova generacija teh vozil pa je še boljša in bolj vsestranska na vseh področjih, od vožnje, udobja in ekonomičnosti do tehnologije.

Ekipa, zbrana okoli slovenskega guruja zunanjega oblikovanja Roberta Lešnika, mu je namenila subtilne, a pomembne spremembe, ki združujejo znani slog, a bolj dinamičen oblikovalski pristop. Gladke linije, za šest centimetrov daljše vozilo, malenkostno, a opazno nižja karoserija imajo svoj podpis v odličnem koeficientu zračnega upora (Cd = 0,29). To se kaže na številnih področjih, v estetskem pogledu, v izjemni zatesnjenosti in neslišni vožnji, manjši porabi bencina ali dizelskega goriva ali pa pri daljših vožnjah na elektriko v primeru priključnih hibridov. K temu pripomorejo tudi aerodinamično optimizirana kolesa, velika od 18 do 20 palcev.

Novi GLC je takoj prepoznaven kot član družine športnih terencev znamke Mercedes-Benz in znova dokazuje, kako lahkotno je mogoče združiti eleganco in dinamičen oblikovalski pristop. Rezultat je vozilo, ki postavlja standarde, tako na cesti kot razgibanem terenu. Njegovo dinamičnost že na prvi pogled razkrivajo sodobna oblika, izrazite zunanje linije ter jasno zasnovana, popolnoma digitalizirana in vrhunsko izdelana notranjost, narejena iz visokokakovostnih materialov.

Na področju športnih terencev je Mercedes-Benz že z modelom ML oral ledino. Prelomni trenutek pa se je zgodil s predstavitvijo dinamičnega GLC , ki je v hipu postal eden najbolj zaželenih avtomobilov z zvezdo na nosu, saj je zagotavljal veliko odličnih lastnosti. Med drugim brezkompromisno obvladovanje razgibanega terena, bogato opremo za udobje in varnost, široko izbiro motorjev za dinamične in bolj ekološko ozaveščene uporabnike, predvsem pa izjemni uporabnost in vsestranskost. Zaradi tega je postal tako univerzalen in v ponudbi avtomobilov znamke Mercedes-Benz najbolje prodajani model, po katerem posegajo starejši, družine in zelo pogosto poslovni uporabniki. Ne čudi, da je Mercedes-Benz v 14 letih prodal že 2,6 milijona primerkov GLC, glede na že v osnovi izjemno bogato opremo pa lahko že vnaprej na uspeh obsodimo tudi novinca.

Izjemno udobje pri vsakodnevnem upravljanju

Novi GLC s svojimi dimenzijami še bolj poudarja dinamičen in zmogljiv videz športnega terenca. V dolžino je s 4716 mm za 60 mm daljši, za 15 mm daljša medosna razdalja pa potnikom na zadnjih sedežih omogoča več prostora in udobja. Širina vozila ostaja nespremenjena, tj. 1890 mm. Kolotek je spredaj širši za 6 mm (zdaj 1627 mm) in zadaj za 23 mm (zdaj 1640 mm).

Zaradi večjega zadnjega previsa se je povečala prostornina prtljažnika, in to na 600 litrov, kar je v primerjavi s predhodnikom za 50 litrov več. To je opazno predvsem pri vsakodnevnih potrebah in na družinskih potovanjih. GLC je serijsko opremljen z električnim odpiranjem in zapiranjem pokrova prtljažnika EASY-PACK, ki omogoča preprosto natovarjanje in raztovarjanje prtljažnega prostora. Upravljanje je praktično, s pritiskom na tipko na ključu vozila ali z ročajem za sprostitev na pokrovu prtljažnika. Za preprečevanje poškodb, ki bi lahko nastale pri odpiranju, je pokrov prtljažnika EASY-PACK opremljen s samodejnim zaznavanjem predmetov v okolici.

Sistem DIGITAL LIGHT za izjemno zmogljivost z opcijskimi funkcijami projeciranja

Motorna maska z vzorcem izrisanih zvezdic Mercedes-Benza je večja in skriva številne senzorje in radarje za delovanje dolgega seznama naprednih tehnologij. Največ pozornosti sprednjega dela je namenjene revolucionarnim žarometom, ki so opcijsko opremljeni z digitalno tehnologijo DIGITAL LIGHT. Ta v slabših vremenskih razmerah ali v temi pred seboj do popolnosti razsvetljuje cestišče in s projekcijo pomožnih znakov voznika opozarja na morebitne nevarnosti.

Gre za LED-tehnologijo, ki je sposobna prostor pred vozilom osvetljevati z resolucijo s kar milijon točkami na žaromet, s porazdelitvijo svetlobnih žarkov na način, ki poskrbijo za maksimalno osvetlitev cestišča in okolice. Žarometi lahko s svetlobnim podpisom opozorijo na prekratko varnostno razdaljo, na ohranjanje postavitve vozila na zadevnem voznem pasu ali na vozila v voznikovem nevidnem delu (mrtvi kot). To so žarometi prihodnosti, ki so v novem GLC na voljo že danes.