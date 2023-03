Vsi dijaki vendarle z enakimi možnostmi izbire študija

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je danes podpisal sklep o dopolnitvi razpisa in podaljšanju roka za vpis v dodiplomske in enovite študijske programe za prihodnje študijsko leto na univerzah v Ljubljani in na Primorskem.

Dijakinje in dijaki, ki bodo opravili poklicno maturo in peti predmet, so bili letos postavljeni v neenakopraven položaj. Medtem ko se lahko na mariborsko univerzo vpisujejo pod enakimi pogoji kot pretekla leta in bodo novi pogoji začeli veljati šele čez dve leti, sta univerzi v Ljubljani in na Primorskem že pri letošnjem vpisu spremenili vpisne pogoje na nekaterih študijskih programih.

To je pripeljalo do diskriminacije dijakinj in dijakov, ki so se želeli vpisati na omenjeni univerzi, tako v primerjavi s prejšnjimi generacijami kot v primerjavi z vrstnicami in vrstniki, ki se želijo vpisati na mariborsko univerzo. Na podlagi sklepa bo omenjena diskriminacija odpravljena, so še zapisali.

Z ljubljanske univerze so sporočili, da so v sodelovanju z ministrstvom za visoko šolstvo dosegli dopolnitev razpisa in podaljšanje roka za vpis v dodiplomske in enovite študijske programe v študijskem letu 2023/2024. "Pred implementacijo novih vpisnih pogojev bo tako veljal dveletni prehodni rok, rok za vpis v letošnjem letu pa se bo podaljšal za teden dni, to je do 27. marca," so navedli.