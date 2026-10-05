Vsi imamo pravico prispeti na cilj: uprimo se motilcem med vožnjo

Agencija za varnost prometa (AVP) želi s preventivno akcijo opozoriti vse udeležence v prometu, kako pomembno je, da smo osredotočeni drug na drugega. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Vsi imamo pravico varno prispeti na cilj, so opozorili na konferenci.

"Resnično si želimo, da vozniki pri vožnji, pešci in ostali udeleženci v prometu ne uporabljajo telefonov in drugim motilcev. Motilci so tudi prehranjevanje, ličenje in tudi slabo počutje. Če smo zelo utrujeni, nezbrani in slabe volje, nam tudi to zmoti pozornost do te mere, da lahko pride do prometne nesreče," je v izjavi povedala direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol.

Udeleženci mednarodne konference so ugotovili, da je bistven ukrep na tem področju poostren nadzor. Če vemo, da nas pri prekršku nekdo zaloti in smo lahko zaradi našega dejanja kaznovani, se bomo ravnali po pravilih.

Jevšnik Kafol je predstavila tudi rezultat ankete, ki jo je AVP izvedla v preteklem mesecu. Anketa je pokazala, da udeleženci v prometu vedo, kaj je prav. Kar pa se dogaja na cestah, pa je čisto nasprotje. Tukaj vidijo veliko prostora za napredek. Pomembno je izobraževanje in ozaveščanje, saj lahko sporočila in klici počakajo. Telefonski klic nam lahko onemogoči varno prispeti na cilj.

"V slovenskem prostoru lahko rečem, da v veliki meri moteči dejavniki vplivajo na vožnjo. Policisti te prekrške ugotavljajo v prometu, tudi z nekaterimi tehničnimi sredstvi. Seveda si jih v prihodnosti želimo še več, vendar za njih potrebujemo ustrezne pravne podlage," je delo policije predstavil Damjan Skok.

Prav tako vse udeležence v prometu, tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev opozarja, da so pozorni na svoje ravnanje. Naj telefon ne postane rutina med vožnjo, saj vsako odvračanje pozornosti predstavlja veliko tveganje, je v izjavi opozoril Skok.

David Fernandez Sifres z Nacionalnega centra za avtomatizirano obravnavo prometnih prekrškov v Španiji je predstavil njihov nadzor. V zadnjih letih so uvedli kamere, ki na cestah zaznavajo voznike, ki uporabljajo telefon. Ljudje tako mislijo, da so pri tem pod nadzorom in med vožnjo ne uporabljajo telefona.

Vsi udeleženci pa so prepričani, da bi bilo treba telefon med vožnjo prepovedati, razen za klice na nujne telefonske številke. V prihodnjih letih pa je najbolj pomembno izobraževanje o nevarnostih, ki jih lahko povzročijo motilci v prometu in pridobitev tehničnih sredstev za ugotavljanje prekrškov.