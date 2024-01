Mateja Čalušić: Vsi, ki me poznajo, so me prepoznali v opisu 'atipična'

V parlamentu je padlo kar nekaj očitkov o tem, da je nova kmetijska ministrica Mateja Čalušić stopila v prevelike čevlje ter da nima dovolj političnih in strokovnih izkušenj. "Zavedala sem se izziva, to ni bila enostavna odločitev. Ministrska funkcija je zelo pomembna, imam dobre strokovne sodelavce." Napovedala je, da bodo s pomembnimi kmetijskimi organizacijami skupaj ustvarjali kmetijsko politiko.

Znova je tudi odgovarjala na očitke o navedbi napačne izobrazbe. Čalušićeva meni, da je v tem primeru opravičilo dovolj. "Sama sem podala obrazložitev, kako je do tega prišlo. Nikjer ni dokazano, da sem sama navajala napačno izobrazbo." Ponovila je, da ni šlo za zavajanje javnosti, ampak je šlo za površnost. "Na delovnem mestu sem se vedno obnašala odgovorno in previdno in to bom tudi dokazovala." Zaveda se svoje politične odgovornosti za storjeno napako. "Za večjo napako, ko gre za odločitve na ministrstvu, opravičilo ne bi bilo dovolj. Tega ne moremo primerjati," je dejala Čalušićeva.

Glede napak, ki jih je pri odvzemu živine v Krškem storila inšpekcija pa pravi, da bodo ukrepali, v kolikor bodo ugotovljene nepravilnosti. "Težave je potrebno razrešiti."

Bodo še naprej zagotavljali 150.000 ali 130.000 evrov za spremljanje cen osnovne košarice pri trgovcev? "Absolutno," odgovarja nova ministrica. "Vemo, zakaj se je ustvaril popis cen - za zaščito najranljivejših. Vemo, kakšna kriza nas je doletela v lanskem letu. Zaenkrat popis ostaja, napovedano je bilo tudi, da se bodo tudi postopki popisa spremenili, od tega, da ne bo napovedanih kontrol in verjetno še kaj drugega. Košarica je dosegla svoj cilj," je prepričana.

Premier Robert Golob jo je v parlamentu označil za atipično, toda ta oznaka je ne moti. "Vsi tisti, ki me poznajo, so me prepoznali v opisu 'atipična'." Dodala je, da se ne počuti kot zamenjava, čeprav je bila v resnici druga izbira za ministrski položaj.

Glede možnih nesoglasij s predsednikom vlade pa pravi, da bodo vedno našli kompromis, "ker smo modri in diplomatski ljudje, ki znamo najti skupno pot". Dejala je tudi, da obstaja razlika med osebnim in strokovnim mnenjem. "Stališča kmetijskega ministrstva bom jasno zagovarjala."

Dotaknila se je tudi Uprave za varno hrano, ki ni obveščala, da so pesticidi v hrani ter potencialne zamenjave direktorice. "Z gospo Znoj se še nisem srečala, verjamem, da bo v prihodnjem tednu še priložnost za to. Trenutno ostaja, o kadrovanju se še nismo pogovarjali. Ne morem govoriti o zaupanju, če se še nisem srečala z njo," je pojasnila.

Pa kmetje in njihovi napovedani protesti? "V kolikor je meni znano, pogovori ves čas tečejo, tudi ko je ministrstvo prevzel Marjan Šarec. To so moji prvi koraki, da sedemo za skupno mizo, preverimo, kakšna stališča imajo in koliko si lahko stopimo nasproti ter poiščemo rešitve." Dejala je, da gredo pri pogovorih v pravo smer. "Verjamem v modrost kmetov in kmetijskih organizacij. Verjamem, da bomo dogovor našli na skupnih pogovorih in ne na ulici."