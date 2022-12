'Vsi, ki so bili z zlorabami seznanjeni, so se odločili, da bodo vse skupaj utišali'

Kot smo že poročali, naj bi slovenski jezuit, pater Marko Ivan Rupnik, zlorabil najmanj devet redovnic. Zlorabe so se dogajale tako pri nas kot v Italiji, pripoveduje italijanski novinar spletnega portala Silere non possum Felipe Perfetti, ki je prvi razkril obtožbe. Če sam ne bi razkril obtožb, bi jezuitska skupnost celotno zgodbo poskušala pomesti pod preprogo, je prepričan.

"O tem se ne govori veliko. Ne toliko zaradi samega Rupnika, on je tu sicer poznan kot umetnik. Ampak lahko rečemo, da nima pomembnejše vloge. Je pa jezuit in zdi se, da je kot član jezuitske skupnosti bolj zaščiten," pravi Perfetti.

Obtožbe proti 68-letniku, ki je za poslikavo kapele Odrešenikove matere prejel celo Prešernovo nagrado, segajo v leto 1995. Takrat ga je redovnica slovenske skupnosti, Loyola, prvič obtožila "psihološke, fizične in duhovne zlorabe". A očitno zaman.

Perfetti je razkril izsek iz njenega pričevanja: "Po moji prvi pritožbi mi ni pomagal nihče. Niti moja skupnost, niti tedanji ljubljanski nadškof, niti Rupnikov duhovni nadrejeni, s katerim sem govorila in mu poskušala razložiti, kaj se je zgodilo. Vsi po vrsti, tudi vodilni v jezuitskem redu, in vsi, ki so bili s tem seznanjeni, so se odločili, da bodo vse skupaj utišali."

Uradna prijava proti Rupniku je sledila šele lani, na Dikasterij za verski nauk v Rimu. Ta je primer napotil na Družbo Jezusovo, kjer so sprožili preiskavo, v okviru katere so zaslišali devet domnevnih žrtev. Z delom pa končali letos oktobra, s kratkim zaključkom: da so obtožbe že zastarale.