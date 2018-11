Vsi pohodniki bi se morali naučiti pošiljanja GPS koordinat

Bohinjski gorski reševalci so v zadnjem tednu na pobočjih nad Bohinjskim jezerom iskali tri izgubljene pohodnike. Vse tri so našli s pomočjo GPS koordinat, ki so jih planinci poslali s svojih mobilnih telefonov. Tak način sporočanja lokacije je vse pogostejši, reševalcem pa močno olajša iskanje. A čeprav je pošiljanje GPS koordinat preprosto, se ga je treba naučiti pred odhodom v gore.