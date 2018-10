Vsi poslanci niso želeli javno razkriti svojega premoženja

Koliko imajo pod palcem naši poslanci? Stanovanja, zamljišča, avtomobili, prihranki, delnice, krediti. Vse to morajo izbranci ljudstva ob nastopu mandata prijaviti Komisiji za preprečevanje korupcije. Sporočiti morajo kakršnakoli povečanja ali zmanjšanja osebnega imetja tekom mandata.

Večina izbrancev ljudstva ima kljub solidni plači relativno malo prihrankov. Vsi pa niso pripravljeni javno razkriti svojega premoženja. Svoje premoženje, ki so ga prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), so javno razkrili poslanci Nove Slovenije (NSi), Levice in Liste Marjana Šarca (LMŠ). Premoženja pa niso bili pripravljeni razkriti poslanci največje opozicijske stranke SDS, poslanci DeSUS, SD in Stranke Alenke Bratušek (SAB). LMŠ

Vodja poslanske skupine Brane Golubović ima v lasti stanovanje v velkosti 67,40 kvadratnih metrov v Podgorju, parkirni boks v velikosti 12,50 kvadratnih metrov in stanovanje v Srbiji in Črni gori v velikosti 87 kvadratnih metrov. Kot je izjavil, je nepremičnina podedovana po smrti očeta. Poslanec ima kredit v vrednosti 20.372 evrov in leasing za avto v vrednosti 5.800 evrov. Poslanka Jerca Korče je lastnica stanovanja v Blekovi vasi v velikosti 45,51 kvadratnih metrov. Korčetova ima skupno 11.000 evrov denarnih sredstev pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah. V lasti ima tudi 60 delnic v Krki. Ostali poslanci so svoje podatke obljubili do ponedeljka. NSi Nekdanji predsednik državnega zbora in vodja NSi Matej Tonin je lastnik 140 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Zgornjem Tuhinju, kot je izjavil, pa nima prihrankov ali denarnih sredstev v vrednosti nad 10.000 evrov. Jožef Horvat je lastnik polovice stanovanjske hiše v Žižkih v vrednosti 78.614 evrov in lastnik polovice njive, ki je ocenjena na 4.303 evrov. Je tudi lastnik polovice dveh gradbenih parcel v Žižkih, skupna velikost je 650 kvadratnih metrov, v vrednosti 4.686 evrov.

Nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak je lastnica petih kmetijskih zemljišč v velikosti 7.921 kvadratnih metrov, njeni sta še dve kmetijski zemljišči v Krašcah v velikosti 6.766 kvadratnih metrov, gradbena parcela na Zgornji Velki (440 kvadratnih metrov), 1 hektar kmetijskega zemljišča in stara, za bivanje neprimerna, hiša v Občini Lukovica v skupni vrednosti 30.000 evrov. Jernej Vrtovec vozi VW Passata letnik 2012. Je eden izmed redkih, ki ima več kot 10.000 evrov denarnih sredstev pri bankah, in sicer 14.000 evrov. 20.000 evrov premoženja pa ima v vrednostnih papirjih. Iva Dimic je lastnica stanovanjske hiše v Dolenji vasi (98,6 kvadratnih metrov), gozdnega zemljišča v Dolenji vasi (56.245 kvadratnih metrov), kmetijske stavbe v Dolenji vasi (125 kvadratnih metrov), dveh pozidanih parcel v Dolenji vasi (skupaj 504 kvadratnih metrov in 10 kmetijskih zemljišč v Dolenji vasi (skupaj 8.263 kvadratnih metrov). Blaž Pavlin je lastnik 61,50 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani in parkirišča. Aleksander Reberšek pa je prijavil zgolj avtomobil v vrednosti nad 10.000 evrov, in sicer VW Passat 2.0 TDi, letnik 2013. Je lastnik pravnega subjekta Sedmica Vransko d.o.o.

Poslanci levice so prijavo premoženja objavili kar na svoji spletni strani. FOTO: Aljoša Kravanja