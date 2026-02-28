Naslovnica
Slovenija

MZZ: Vsi slovenski državljani v Iranu so na varnem

Ljubljana, 28. 02. 2026 10.42 pred 16 minutami 2 min branja 10

Avtor:
N.V. STA
Izraelski napadi v Teheranu

Po izraelsko-ameriškem napadu na Iran se v svetu pojavlja veliko zaskrbljenosti. Kakšna bo prihodnost mednarodne varnosti in kaj sledi? Odzvali so se tudi v Sloveniji, Ministrstvo za zunanje zadeve poziva k deeskalaciji, predsednica Republike pa poziva k umiku od vseh vojaških dejanj.

"Slovenija z zaskrbljenostjo spremlja poročila o izraelsko-ameriškem napadu na Iran. Pozivamo vse vpletene strani k takojšnji deeskalaciji, zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava ter Ustanovne listine OZN," so sporočili iz MZEZ. 

Nadaljnje zaostrovanje razmer bi namreč lahko imelo resne posledice za regionalno in mednarodno varnost, so dodali.

Slovenija poudarja pomen zaščite civilnega prebivalsta in diplomatskega dialoga kot edine trajnostne poti k stabilnosti na Bližnjem vzhodu, so dodali. Pozvali so tudi k odgovornosti Irana, da s "premišljenimi in zadržanimi ravnanji prispeva k umiritvi razmer ter konstruktivno sodeluje z mednarodno skupnostjo pri iskanju politične in diplomatske rešitve odprtih vprašanj".

Ministrstvo je v rednih stikih s slovenskima veleposlaništvoma tako v Teheranu kot v Tel Avivu, vsi slovenski državljani so na varnem.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sporočila, da ostaja reševanje sporov z diplomatskimi sredstvi in spoštovanjem mednarodnega prava edina trajnostna pot k varnosti in zaščiti civilnega prebivalstva.

"V imenu Republike Slovenije pozivam vse vpletene strani k takojšnjemu umiku od vojaških dejanj in vzpostavitvi dialoga. Reševanje sporov z diplomatskimi sredstvi in spoštovanjem mednarodnega prava ostaja edina trajnostna pot k varnosti in zaščiti civilnega prebivalstva."

Podpredsednica Evropske Komisije Kaja Kallas je dejala, da so dogodki na Bližnjem vzhodu "nevarni" in pozvala k zaščiti civilistov ter spoštovanju mednarodnega prava. Povedala je, da je že govorila z zunanjim ministrom Izraela ter drugimi ministri v regiji in usklajevala dejavnosti z arabskimi partnerji za iskanje diplomatske poti.

iran izrael mzez tanja fajon nataša pirc musar

FreedomMan
28. 02. 2026 11.21
A je resnična novica da janša hodi okoli po Šentilju z nekaj simpatizerji s črno kapico na glavi in izraelsko zastavo
tornadotex
28. 02. 2026 11.20
Sedaj pa do konca...naj soametujejo tepi harje..
petb
28. 02. 2026 11.19
Če že drugače ne gre, vsaj prepovedati vstop v Slovenijo Izraelcem in Američanom. In to takoj.
Bolfenk2
28. 02. 2026 11.19
Brutalna agresija na Iran. Upam, da Iran napadalcem potopi kakšno letalonosilko. Spet bodo šle cene nafte gor zaradi norcev v Izraelu in ZDA.
Pfolca
28. 02. 2026 11.16
Ok, kaj pa v Abu dabiu so na varnem, vidim da se kar močno kadi, pa neko panično “laufanje” raje je videti?
3320.
28. 02. 2026 11.15
In on hoče nobelovo za mir 🤦🏻‍♂️
SDS_je_poden
28. 02. 2026 11.14
Torej samooklicani mirovnik Trump kuha novo vojno. Da ne slišim nikogar več prodajat megle, da 🦧 ni začel nobene vojne.
VladaPada
28. 02. 2026 11.16
Uboscek pejt ajatoli po dudico.
rob3rt
28. 02. 2026 11.11
NLB Mickey mouse tudi?
proofreader
28. 02. 2026 11.10
Tudi mnogi Iranci so na varnem. V Sloveniji.
