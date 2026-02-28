MZZ: Vsi slovenski državljani v Iranu so na varnem

"Slovenija z zaskrbljenostjo spremlja poročila o izraelsko-ameriškem napadu na Iran. Pozivamo vse vpletene strani k takojšnji deeskalaciji, zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava ter Ustanovne listine OZN," so sporočili iz MZEZ.
Nadaljnje zaostrovanje razmer bi namreč lahko imelo resne posledice za regionalno in mednarodno varnost, so dodali.
Slovenija poudarja pomen zaščite civilnega prebivalsta in diplomatskega dialoga kot edine trajnostne poti k stabilnosti na Bližnjem vzhodu, so dodali. Pozvali so tudi k odgovornosti Irana, da s "premišljenimi in zadržanimi ravnanji prispeva k umiritvi razmer ter konstruktivno sodeluje z mednarodno skupnostjo pri iskanju politične in diplomatske rešitve odprtih vprašanj".
Ministrstvo je v rednih stikih s slovenskima veleposlaništvoma tako v Teheranu kot v Tel Avivu, vsi slovenski državljani so na varnem.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sporočila, da ostaja reševanje sporov z diplomatskimi sredstvi in spoštovanjem mednarodnega prava edina trajnostna pot k varnosti in zaščiti civilnega prebivalstva.
"V imenu Republike Slovenije pozivam vse vpletene strani k takojšnjemu umiku od vojaških dejanj in vzpostavitvi dialoga. Reševanje sporov z diplomatskimi sredstvi in spoštovanjem mednarodnega prava ostaja edina trajnostna pot k varnosti in zaščiti civilnega prebivalstva."
Podpredsednica Evropske Komisije Kaja Kallas je dejala, da so dogodki na Bližnjem vzhodu "nevarni" in pozvala k zaščiti civilistov ter spoštovanju mednarodnega prava. Povedala je, da je že govorila z zunanjim ministrom Izraela ter drugimi ministri v regiji in usklajevala dejavnosti z arabskimi partnerji za iskanje diplomatske poti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.