'Vsi smo pristranski, ne glede na politična prepričanja'

Dr. Clark, ste socialna psihologija in eksperimentalna filozofinja. Kakšna vprašanja raziskujete?

Eksperimentalna filozofija v mojem primeru pomeni, da uporabljam socialno psihologijo za iskanje odgovorov na določena filozofska vprašanja. Moja dva največja interesa sta politična pristranskost in to, kako držimo druge ljudi moralno odgovorne. Na področju politične pristranskosti me zanima, kako se ljudje vežejo na in zavzemajo za svojo politično skupino/sekto (ingroup), kar vpliva na to, kako presojajo informacije in kaj verjamejo, da je to resnično v svetu. Na področju moralne odgovornosti – bolj eksperimentalno filozofsko plat – raziskujem, kako želje ljudi, da bi drugi bili moralno odgovorni, oblikujejo njihova prepričanja o tem, koliko svobodne volje imajo nad svojim življenjem in odločitvami, ki jih sprejemajo.

Kaj točno je politična pristranskost (bias)?

Povedala vam bom o dveh pristranskostih, ki sta po mojem mnenju najpomembnejši za razumevanje, kako ljudje gradimo svojo resničnost. Prva je selektivna izpostavljenost, ki je težnja ljudi k iskanju informacij, ki podpirajo naša prepričanja, in izogibanju informacijam, ki bi jih izzvale – berejo medije, ki so bolj naklonjeni njihovi politični skupini, družijo se z ljudmi, ki podpirajo njihova prepričanja, sledijo profilom na družbenih omrežjih, ki govorijo pozitivne stvari o njihovi skupini in negativne stvari o nasprotnikih itd.

Druga pristranskost je motivirani skepticizem in lahkovernost. Kadar koli se soočimo z informacijami, za katere želimo verjeti, da so resnične, smo zelo lahkoverni – hitro verjamemo in ne iščemo dodatnih virov za te informacije. Ko pa se soočimo z informacijami, ki nasprotujejo temu, v kar želimo verjeti, smo do tega res dvomljivi – dvomimo o metodah, verodostojnosti vira in si izmislimo vse druge razloge, da jim ne verjamemo.

Eden od načinov, kako so psihologi to preizkušali je, da so izvedli znanstveno študijo, v kateri so predstavili ljudem popolnoma enake metode znanstvene študije, vendar spremenili zaključek tako, da je podpiral ali nasprotoval političnim prepričanjem udeležencev. Ti so rekli, da so metode boljše, kadar je študija ugotovila nekaj, v kar želijo verjeti oz. slabše, kadar je rezultat nasprotoval njihovim političnim prepričanjem.

Resnično torej obstajata dve plasti pristranskosti. Ljudje najprej iščejo informacije, ki podpirajo njihova prepričanja in se izogibajo informacijam, ki jim nasprotujejo. Potem, ko pa so ljudje dejansko izpostavljeni tem informacijam, so do teh pristranskih informacij bolj zaupljivi, če jim želijo verjeti.