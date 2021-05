'Vsi smo rojeni svobodni in z enakimi pravicami'

"Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice," ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji poudarjajo v EU. V društvu Legebitra ocenjujejo, da se splošno nasprotovanje enakosti in enakopravnosti LGBTI oseb pri nas močno zmanjšuje, a obenem naraščajo napadi in sovražnost majhne skupine ljudi.

icon-expand Parada ponosa v Mariboru FOTO: Miro Majcen

Kot opozarjajo pri Svetu EU, se pripadniki LGBTI skupnosti – lezbijke, geji, biseksualne, transspolne in interspolne osebe – po vsem svetu še vedno vsakodnevno soočajo z nasiljem, izključevanjem in diskriminacijo zaradi svoje spolne usmerjenosti in spolne identitete ali spolnih značilnosti. Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so v kar 69 državah sporazumne istospolne zveze kriminalizirane, v 11 državah pa je zanje celo zagrožena smrtna kazen.

Pandemija covida-19 je razmere še poslabšala. Nasilje in diskriminacija sta se okrepila, vključno z nasiljem v družini, sovražnim govorom na spletu in drugod ter zločini iz sovraštva. Osebe LGBTI so pogosto tudi tarča stigmatizacije in diskriminacije pri dostopu do zdravstvene oskrbe. Pandemija je poleg tega vodila v krčenje prostora civilne družbe ter porast arbitrarnih aretacij, fizičnih napadov in psihičnih travm zagovornikov človekovih pravic oseb LGBTI.

EU zato ob današnjem dnevu izpostavlja svojo trdno zavezanost boju proti vsem oblikam diskriminacije pripadnikov LGBTI skupnosti in zatrjuje, da ostaja v prvih bojnih vrstah boja za zagotavljanje polnega in enakopravnega uresničevanja človekovih pravic LGBTI oseb tako doma kot v tujini. V ta namen sta bila med drugim sprejeta akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024 ter doslej prva strategija Evropske komisije za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025.

V društvu Legebitra so medtem za STA ocenili, da so v zadnjih letih priča večjemu številu fizičnih napadov tako na prostore kot na posamezne LGBTI pripadnice oziroma pripadnike. Ob tem so ocenili, da "ko osebe, ki so na pozicijah moči v družbi, s svojimi besedami javno spodbujajo sovraštvo zoper neko družbeno skupino in ko to delajo sistematično dlje časa brez pravih posledic, to vsekakor pušča posledice v vsakdanjem življenju pripadnic in pripadnikov teh manjšin".

K poslabšanju stanja je sicer tudi v Sloveniji prispevala še sama pandemija covida-19, ko se je k njim po pomoč obračalo ne le več oseb kot po navadi, ampak so bile njihove težave tudi veliko bolj zapletene in globlje. Obenem sicer v Legebitri izpostavljajo, da se nasprotovanje enakosti in enakopravnosti LGBTI oseb sodeč po raziskavah pri nas močno zmanjšuje, vedno več je sprejemanja in razumevanja. To se na prvi pogled zdi v nasprotju z ocenami o povečanju sovražnosti, a pojasnilo je v temu, da"je zaradi polarizajoče družbene klime in oseb, ki so na poziciji moči in skozi to širijo laži in sejejo sovraštvo, majhna skupina oseb, ki nasprotuje temu, da bi bile vse osebe enakopravne in bi živele svoje življenje brez strahu pred nasiljem in izobčenjem, vedno bolj pogumna in glasna".

Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji poteka v spomin na 17. maj 1990, ko so umaknili homoseksualnost z mednarodne klasifikacije duševnih bolezni pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Mednarodni dan je bil ustanovljen leta 2004 – sprva kot dan boja proti homofobiji s kratico IDAHO, ki ji je bila leta 2009 dodana še črka T za transfobijo, leta 2015 pa B za bifobijo, s čimer je nastala kratica IDAHOBIT.