'Vsi smo v gulagu'

Pussy Riot že več kot desetletje opozarjajo na nevarnost, ki jo Putin in njegov režim predstavljata za svet. A potrebna je bila brutalna vojna na evropskih tleh, da je to dojela tudi širša javnost. Če bi jih poslušali prej, bi bilo morda drugače. Pesnik, pisatelj, novinar in nekdanji vodja pank benda Via Ofenziva Esad Babačič pravi, da je takšnih upornic premalo. "Doživljam jih kot upornice. Moram reči, da pank in ženski bendi, to je šlo vedno zelo skupaj," pravi.

Olga Borisova iz Sankt Peterburga je pri 19 letih policijsko uniformo zamenjala za balaclavo, značilno pokrivalo članic in članov Pussy Riot. Čeprav se je kolektivu pridružila 2016, je bila večkrat aretirana. S tem ima med člani, ki so obiskali Ljubljano, sicer daleč največ izkušenj Maša oziroma Marija Aljohina. Da je lahko nastopila na turneji, je morala znova prelisičiti ruske oblasti. Hišni zapor je zapustila preoblečena v dostavljavko hrane. Že leta 2012 in 2013 pa je skoraj dve leti preživela v ruski kazenski koloniji, kjer je pristala po zdaj že kultni pank molitvi v moskovski katedrali.

Pussyriot so takrat namreč naslovile nevarnost prepletanja cerkve in države v rusiji. In zato so tudi sprožile tako buren odziv, pojasnjuje poznavalka ruske sodobne kulture in umetnosti, kulturologinja Natalija Majsova. "Kasneje jo je velik del ruske javnosti interpretiral kot bogoskrunstvo kot napad na cerkev, žalitev verskih čustev, ampak če pogledamo tisto molitev v osnovi absolutno ni šlo za to," pojasnjuje.