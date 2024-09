Vsi so iskali progastega goža, našli so jih pet

Slovenski raziskovalci so javnost znova prosili za pomoč pri odkrivanju progastega goža, največje kače pri nas, ki ni strupena. Dobili so 50 ovekovečenj različnih vrst kač po vsej državi, pet pa je bilo tistih iskanih – vse iz slovenske Istre. "Velik odziv na akcijo je pokazal, da ljudje spoštujejo kače in jih iz leta v leto bolje poznajo," so prepričani.

Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo so letos ponovili akcijo 'Ponovno se išče progasti gož' in dobili nova opazovanja progastega goža, ki je naša največja nestrupena kača. Pred štirimi leti so v prvi akciji ljubiteljske znanosti za pridobivanje podatkov o opažanjih progastega goža prejeli 20 odzivov, med katerimi je bilo pet primerov iskanega plazilca.

Progasti gož FOTO: DTome icon-expand

Letošnji odziv je bil še večji, saj so prejeli več kot 50 opažanj različnih vrst kač iz vse Slovenije, tudi tokrat pa je bilo primerov progastega goža med njimi pet. Vsi so bili zabeleženi v slovenski Istri, kjer ima po besedah raziskovalcev tudi najboljše pogoje za življenje. V primerjavi s podatki iz leta 2020 je večina zabeleženih lokacij novih. "Progasti gož je velik, a plašen plazilec, zato smo za pomoč pri opažanjih prosili prebivalce in obiskovalce slovenske Istre. Že pred štirimi leti nas je pozitivno presenetil veliki odziv, saj do takrat nismo imeli veliko podatkov o njegovem pojavljanju. Letošnji odziv je bil še večji in med vsemi fotografijami in video posnetki smo določili pet progastih gožev v Sloveniji. Veseli nas, da akcije ljubiteljske znanosti prispevajo k boljšemu poznavanju in spoštovanju teh živali med ljudmi," je pojasnila Alenka Žunič Kosi z omenjenega inštituta.