Vsi so le nemo opazovali, na pomoč moškemu je priskočil šele voznik LPP

O dogodku nas je obvestila bralka Mateja. Moški je sedel oziroma že ležal v mlaki krvi na postaji pri Pošti v središču prestolnice. Bil je zmeden, izgubljen in se je tresel, je opisala.

Medtem ko so mimoidoči le nemo opazovali, kaj se dogaja, je na pomoč poškodovancu priskočil voznik avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). "Voznik avtobusa je opazil, da na pločniku leži moški. Ko se je z avtobusom pripeljal bliže, je videl, da je poškodovan, saj je ležal v mlaki krvi. Voznik je ustavil avtobus in stekel do njega," so dogodek potrdili na LPP.

Kot so pojasnili, je imel moški na notranji strani stegna rano, iz katere je močno krvavel. Voznik ga je vprašal, ali je že kdo poklical rešilca. "Moški je imel le še toliko moči, da je odkimal. Voznik je stekel v avtobus po telefon in poklical reševalno službo," pravijo na LPP.

Voznik je "zaustavljal krvavitev in ponudil svojo srajco, da pokrije gospoda, ki se je hudo tresel", pa je opisala bralka Mateja. Nato naj bi ga pokril še s folijo. Ves čas pa je z reševalci komuniciral preko telefona. "Dispečerka na drugi strani telefona mu je dajala navodila, ki jih je upošteval in moškega primerno oskrbel do prihoda reševalcev," so zapisali pri LPP. Reševalci so se vozniku zahvalili za njegovo pomembno in hitro ukrepanje.

Bralka Mateja ga je označila za heroja, ki je rešil življenje. "Lahko je vzor ostalim voznikom, ki so se vozili mimo, in občanom, ki so šokirano in nemo gledali od daleč in žal niso nudili prve pomoči, kot je storil ta heroj voznik," je dodala.

Policijska uprava Ljubljana dogodka ni obravnavala. "Po do sedaj izvedenem preverjanju nismo bili obveščeni o nobenem dogodku, kot ga opisujete, na območju centra Ljubljane," so nam zagotovili.