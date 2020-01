Vsi so nori nanje: Top 3 vrhunske denarnice v letu 2019, ki jih morate imeti!

Letošnji nagrajenci, ki rušijo prodajne rekorde in s svojo priljubljenostjo zasenčijo elitne oblikovalske modele, so del omejene znamke Hugo Gerard, ki je znana po ustvarjanju izdelkov najboljše in najvišje kakovosti. Te denarnice dokazujejo, da vam ni treba porabiti veliko denarja za kakovostno, funkcionalno in elegantno dodatno opremo! Spodaj predstavljamo pregled najbolj priljubljenih denarnic v tej sezoni, ki jemljejo dih s svojimi dizajni in funkcijami

Hamilton – elegantna moška denarnica

Elegantna in funkcionalna denarnica z izredno prefinjenim videzom, v katero lahko shranite ves svoj denar in veliko kartic. Brezhibno se prilega žepu torbice, suknjiča ali sprednjih hlač, saj ne ustvarja gub. Ta kakovostna in trpežna denarnica je najljubši dodatek gospodov in poslovnih moških, ki se ne ločijo od nje.

Oblikovanje in izdelava:Elegantno oblikovana denarnica črne barve, ki ji daje prefinjen in sofisticiran pridih, očara s svojim močnim videzom in pregledno notranjostjo. Ima preproste in minimalistične dodatke. Prilega se skoraj vsakemu slogu. Izdelana je iz vrhunskega materiala, odpornega proti obrabi. Okrepljena je s kakovostno zadrgo, ki varuje vaše kartice in denar. Je trpežna in bo trajala leta.

Namen: V njej lahko nosite denar, kreditne kartice, dokumente in druge drobnarije. Vsebuje 10 predelkov za ustrezno shranjevanje kreditnih kartic in osebnih dokumentov, 2 večja predelka za shranjevanje bankovcev in kompakten predal za kovance.