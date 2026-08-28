Vsi športi brezplačno na enem mestu? To je 4. Ljubljanski festival športa.

Ste že preizkusili pickleball? Kaj pa monokolesarstvo, akrobatsko zabijanje? Kdaj ste nazadnje igrali igro med dvema ognjema? V soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje boste imeli v Ljubljani odlično priložnost, da sami ali z otroki odkrijete svoj novi najljubši šport.
Izbira med vseprisotnimi zasloni in gibanjem je vse težja. Večja dostopnost športnih klubov in različnih disciplin predvsem za mlade je ena ključnih nalog, ki jih Ljubljanski festival športa opravlja z odliko. Tokratno največje in najbolj raznoliko športno dogajanje bo že četrtič zapored napolnilo park Tivoli in Športni center Ilirija. Obiskovalci vseh starosti boste lahko brezplačno preizkušali različne športe, se pomerili v številnih izzivih in tekmovanjih, spoznali ljubljanske športne klube ter vprašali vse tisto, kar vas je morda zanimalo, pa niste našli sogovornika. Morda kdo izmed vas prav na festivalu odkrije šport, za katerega do sedaj ni vedel, da obstaja. Številne predstavljene aktivnosti bo mogoče brezplačno obiskovati še ves september.
Več kot 50 športnih izzivov na enem mestu
Festivalski program bo letos še bogatejši. Kotalkališče Tivoli se bo spremenilo v večnamensko športno igrišče, kjer se bodo ves dan odvijali Šport je lajv in Smash nagradni športni izzivi. Za ravno pravo mero adrenalina bodo poskrbeli atraktivni nastopi akrobatske skupine Dunking Devils.
Tek dvojk? Tek, kjer šteje dobra družba in ne rezultat ter ki prinaša popust za prijavo na NLB Ljubljanski maraton 10 km
Najbolj športni dan v mestu bo ob 16. uri zaključil Tek dvojk. Namenjen je vsem, ki želijo 5-kilometrsko traso preteči v dobri družbi, ne glede na tekaško pripravljenost. Svojo tekaško dvojko lahko sestavijo prijatelji, pari, družinski člani ali sodelavci. Prijava parov je brezplačna in je mogoča do vključno 2. septembra na spletni prijavnici ter prinaša popust za prijavo na NLB Ljubljanski maraton (10 km).
Ko se povežeta šport in zdravje
Pomembna novost letošnjega festivala je še tesnejše povezovanje športa in zdravja. 4. Ljubljanskemu festivalu športa se namreč pridružuje 11. Festival zdravja v organizaciji Lekarne Ljubljana. Obiskovalcem bo tako na enem mestu na voljo še več brezplačnih vsebin s področja gibanja, zdravega življenjskega sloga, preventive in dobrega počutja.
Brezplačno, za vse generacije!
V soboto, 5. septembra, se pridružite športnemu dnevu Ljubljane, ki je namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa, druženju, zabavi in odkrivanju novih športov. Pridite peš, s kolesom ali brezplačno z avtobusi LPP. Kako, preverite na spletni strani 4. Ljubljanskega festivala športa.
Naročnik oglasne vsebine je Mestna občina Ljubljana.