Vsi športi brezplačno na enem mestu? To je 4. Ljubljanski festival športa.

Ste že preizkusili pickleball? Kaj pa monokolesarstvo, akrobatsko zabijanje? Kdaj ste nazadnje igrali igro med dvema ognjema? V soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje boste imeli v Ljubljani odlično priložnost, da sami ali z otroki odkrijete svoj novi najljubši šport.

Izbira med vseprisotnimi zasloni in gibanjem je vse težja. Večja dostopnost športnih klubov in različnih disciplin predvsem za mlade je ena ključnih nalog, ki jih Ljubljanski festival športa opravlja z odliko. Tokratno največje in najbolj raznoliko športno dogajanje bo že četrtič zapored napolnilo park Tivoli in Športni center Ilirija. Obiskovalci vseh starosti boste lahko brezplačno preizkušali različne športe, se pomerili v številnih izzivih in tekmovanjih, spoznali ljubljanske športne klube ter vprašali vse tisto, kar vas je morda zanimalo, pa niste našli sogovornika. Morda kdo izmed vas prav na festivalu odkrije šport, za katerega do sedaj ni vedel, da obstaja. Številne predstavljene aktivnosti bo mogoče brezplačno obiskovati še ves september.