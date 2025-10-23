Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

'Vsi v sebi skrivamo potencialnega morilca'

Ljubljana, 23. 10. 2025 08.28 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
7

Mineva leto dni, odkar je novinarka Sara Volčič napisala knjigo Leglo zla: Iz oči v oči z najhujšimi serijskimi zločinci na Slovenskem. Da gre za veliko uspešnico, dokazuje dejstvo, da je pred kratkim izšel že njen tretji ponatis. Ob tej priložnosti smo Saro gostili v Popkastu, kjer nam je pojasnila svoj pogled na to, da imamo vsi ljudje v sebi temo in smo, čeprav si tega ne priznamo, potencialni morilci. Razkrila nam je, koga od svojih sogovornikov se je resnično bala, zakaj meni, da bi usoda Silva Pluta lahko bila drugačna, in koga vse si še želi dobiti pred mikrofon.

Sara Volčič, ki kot novinarka že več kot 30 let pokriva področje črne kronike, pravi, da takšnega uspeha svoje knjige Leglo zla: Iz oči v oči z najhujšimi serijskimi zločinci na Slovenskem ni pričakovala, je pa presrečna, ker je knjiga ljudi dosegla s pravim namenom. "Knjiga ni bila pisana na način 'Poglejte, kaj vse groznega se dogaja pri nas!', ampak prinaša sporočilo. Name se obračajo tudi osebe, ki so doživele nasilje, in jim ta knjiga pomeni sprejemanje širše slike, konteksta, razumevanja, da se dogaja vsem – konec koncev se je tudi meni kaj neljubega zgodilo, kar je tudi opisano v njej."

Preberi še 'Do obsojencev se vedem kot do ljudi, zato se mi odprejo'

Odločitev, da v knjigo vplete osebne zgodbe, je prišla povsem spontano, priznava. "V štartu sploh ni bilo mišljeno tako. Ampak pisanje je čaroben proces, in ko sem prišla do določene zgodbe, v kateri opisujem, kako je mož ubil ženo, sem se prežarčila ... ker jaz, ko pišem, ne pišem z distanco, ampak zlezem v zgodbo. In se spomnim na sojenju, kako sva se spogledala s storilcem in kako me je spominjal na bivšega fanta, ki je bil nasilen do mene, so prsti šli. Šli so tudi zato, ker naša družba ne samo, da stigmatizira storilce, pogosto stigmatizira tudi žrtve. Tudi če ne priznamo naglas, si mislimo: 'To se meni ne more zgoditi, prvič, ko bi me ruknil, bi šla ...' Zato sem hotela dati sebe noter in pojasniti to dinamiko, kako se to zgodi," je pojasnila v Popkastu.

Sara Volčič s svojo knjigo Leglo zla, ki je bila ponatisnjena že tretjič.
Sara Volčič s svojo knjigo Leglo zla, ki je bila ponatisnjena že tretjič. FOTO: Luka Kotnik

Sara v knjigi opisuje svoja srečanja z najhujšimi morilci – med drugim izvemo, da jo je bilo resnično strah samo enkrat, in sicer leta 2007, ko je v koprskem priporu snemala intervju z nepredvidljivim Zoranom Mezgo. Mezga je bil v priporu zaradi brutalnega posilstva 43-letne Ljubljančanke, ki jo je tudi telesno poškodoval, pred tem pa je zanetil požar na Smledniškem gradu in povzročil za več kot dva milijona evrov škode. Sara ga o njegovih tekočih zadevah ni smela spraševati, lahko ga je spraševala le o njegovem, tedaj že pokojnem, prijatelju Silvu Plutu. Razočaran je bil nad tem, kar je storil: "Greh je naredil, ko se je sam ubil. To ni normalno. Sam nase, da je roko dvignil ... Če bi vsaj še kakšnega paznika prej pospravil, recimo, še ne bi nič rekel, ampak da gre sam nase dvigniti roko?! Razočaral me je ..." ji je dejal.

Preberi še Zvijače in mamljiv pogled, ki vas lahko zvabijo v pogubo

Sara je bila tudi edina, ki ji je na Povšetovi uspelo priti do Silva Pluta. Zakaj ga opisuje kot "morilca s sinje modrimi očmi in nasmeškom Mona Lize" in zakaj je prepričana, da je bil Silvo Plut "izdelek naše družbe"? Otroštvo mladeniča, ki je sanjal o tem, da bo nekoč nogometaš, je bilo zaznamovano z nasilnim očetom alkoholikom. Šola v Metliki je opazila problematično vedenje Silva že v prvem razredu, a se starši na njihova opozorila niso odzivali. Sara nam je v Popkastu zaupala, da resnično verjame, da bi zgodnje ukrepanje lahko spremenilo njegovo pot in preprečilo nadaljnje tragične dogodke.

Preberi še Morilec sinje modrih oči z nasmeškom Mona Lize

Ljudje jo pogosto vprašajo, ali je ni strah soočiti se s temi ljudmi. "Večina jih vidi samo v kratkih odsekih prispevkov in si predstavljajo, da so to neke pošasti. Jaz jim poskušam povedati, da so to ljudje, ki so storili nekaj slabega, a v osnovi so to prav tako ljudje, ki ponoči spijo, se zjutraj zbudijo, jedo zajtrk, gledajo televizijo ... Mislijo, da so tisti, ki so v zaporu, drugačni, jaz pa poskušam podreti ta mit. Ti ljudje so odmaknjeni od družbe – upravičeno – za določen čas. In velika večina bo nekoč spet med nami. Gre za sprejemanje teh ljudi, ki se želijo socializirati, v širšem smislu."

"V knjigi sem strnila zgodbe, ki sem jih doživela v 30 letih. Nešteto jih je, ampak zajete so tiste, ki so me najbolj zaznamovale, presunile in kjer sem kot oseba, ne le kot novinarka, obstala. In jih še vedno nosim v sebi," pravi Sara.
"V knjigi sem strnila zgodbe, ki sem jih doživela v 30 letih. Nešteto jih je, ampak zajete so tiste, ki so me najbolj zaznamovale, presunile in kjer sem kot oseba, ne le kot novinarka, obstala. In jih še vedno nosim v sebi," pravi Sara. FOTO: Luka Kotnik

Volčičeva verjame, da se vsak človek v zaporu lahko spremeni oziroma rehabilitira. Na tem mestu izpostavi primer obsojenca, ki je v zaporu pristal kot mladenič, zaradi umora v sostorilstvu je bil obsojen na 20 let zapora, a se je tam resnično rehabilitiral in si zdaj želi pomagati drugim.

Preberi še Zaradi umora obsojen na 20 let zapora: 'Žal mi je, a opravičilo ga ne bo vrnilo'

Zgodb je ostalo še veliko in seveda nas je zanimalo, kdaj lahko pričakujemo nadaljevanje oziroma drugi del knjige. Sara pravi, da jo prsti že srbijo. In obljublja, da se bo v drugi knjigi še bolj posvetila žrtvam.

Na vprašanje, zakaj meni, da ljudje radi berejo te tematike, Sara odgovori, da verjame v to, da vsi v sebi skrivamo potencialnega morilca. "Jaz vem zase – če bi kdo kaj žalega hotel storiti mojima hčerama ali osebam, ki so mi blizu, ne bi pomišljala. Vsi smo potencialni storilci, čeprav si tega ne priznamo. Seveda iz drugih kontekstov – nikoli se ne bi spravila na nekoga, ker bi mi nekdo plačal. A vsi imamo ta temni del sebe. Zato nas zanima, kakšni so ljudje, ki se jim je to zgodilo, kaj jih je gnalo, kje je popustila zavora in kje so šli čez mejo. Potem je tu še neka osnovna radovednost, občutek, v kakšni družbi živimo. Beremo zato, da vidimo, kaj se dogaja, ker če veš, kaj se dogaja, se lahko pred tem tudi zaščitiš."

Kaj vse nam je Sara še povedala, si poglejte v zgornjem Popkastu!

sara volčič popkast knjiga leglo zla tretji ponatis
Naslednji članek

Izpit za tovornjak pri 18, za avtobus pri 21 in obveščanje o prekrških v tujini

SORODNI ČLANKI

'Do obsojencev se vedem kot do ljudi, zato se mi odprejo'

Leglo zla: iz oči v oči z najhujšimi zločinci na Slovenskem

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
23. 10. 2025 09.12
Men se zdi, da je s to novinarko nekaj HUDO NAROBE, pa ni edina.
ODGOVORI
0 0
Smuuki
23. 10. 2025 09.08
+1
Opuščanje moralnih vrednot, uzakonitev pomoči pri samomoru. Kaj vendar to nagovarja? Saj to prav kliče taka družba. Življenje kot največja vrednota postaja kaj? Tržno blago? Kupiš injekcijo, plačaš ekipo in te ni na eni strani in istočasno skrb pred potencialnimi morilci. Kaj bi sploh radi? Smo tik pred referendumom ki bo odločal o tem. Popoln konfuz
ODGOVORI
1 0
zdravkob
23. 10. 2025 09.03
To pa je knjiga za Slovence. Črna kronika. Samo poglej časopis Slovenske novice, od česa živi in zakaj se prodaja. Slovenci ljubijo smrt.
ODGOVORI
0 0
geminismo
23. 10. 2025 09.03
+1
Fascinacija novinarke, ki svojo kariero raziskovalnega novinarstva pusti pretežno Leglu zla, je po svoje tudi zaskrbljujoča in malodane dolgočasna.
ODGOVORI
1 0
stoinena
23. 10. 2025 09.00
saj to je logično. vsak človek ima neko mejo. če ga od malega maltretiraš ali se znajde iz drugih razlogov v nemogoči situaciji.. kar seveda ne opravičuje ničesar, vendar nihče se ne ukvarja s krivicami in psihičnim nasiljem. to je vse nevidno. vidna je potem posledica. v življenju nikdar ne smeš izgubiti kontrolo nad svojimi čustvi.
ODGOVORI
0 0
Duh8
23. 10. 2025 08.56
+1
Vi še kar te izmečke družbe promovirate ? Kdor drugemu vzame življenje je to naredil načrtno. Ni to nesreča, ki se slučajno zgodi. Niti ene vrstice pozornosti take osebe ne bi smele imeti.
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
23. 10. 2025 08.56
+2
A se vam že mesa,ali ste ljubitelji morilcev.Meni na kraj pameti ne pride kaj takega pa verjamem,da večini ne,zato vi govorite zase.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306