'Vsi v sebi skrivamo potencialnega morilca'

Mineva leto dni, odkar je novinarka Sara Volčič napisala knjigo Leglo zla: Iz oči v oči z najhujšimi serijskimi zločinci na Slovenskem. Da gre za veliko uspešnico, dokazuje dejstvo, da je pred kratkim izšel že njen tretji ponatis. Ob tej priložnosti smo Saro gostili v Popkastu, kjer nam je pojasnila svoj pogled na to, da imamo vsi ljudje v sebi temo in smo, čeprav si tega ne priznamo, potencialni morilci. Razkrila nam je, koga od svojih sogovornikov se je resnično bala, zakaj meni, da bi usoda Silva Pluta lahko bila drugačna, in koga vse si še želi dobiti pred mikrofon.

Sara Volčič, ki kot novinarka že več kot 30 let pokriva področje črne kronike, pravi, da takšnega uspeha svoje knjige Leglo zla: Iz oči v oči z najhujšimi serijskimi zločinci na Slovenskem ni pričakovala, je pa presrečna, ker je knjiga ljudi dosegla s pravim namenom. "Knjiga ni bila pisana na način 'Poglejte, kaj vse groznega se dogaja pri nas!', ampak prinaša sporočilo. Name se obračajo tudi osebe, ki so doživele nasilje, in jim ta knjiga pomeni sprejemanje širše slike, konteksta, razumevanja, da se dogaja vsem – konec koncev se je tudi meni kaj neljubega zgodilo, kar je tudi opisano v njej."

Odločitev, da v knjigo vplete osebne zgodbe, je prišla povsem spontano, priznava. "V štartu sploh ni bilo mišljeno tako. Ampak pisanje je čaroben proces, in ko sem prišla do določene zgodbe, v kateri opisujem, kako je mož ubil ženo, sem se prežarčila ... ker jaz, ko pišem, ne pišem z distanco, ampak zlezem v zgodbo. In se spomnim na sojenju, kako sva se spogledala s storilcem in kako me je spominjal na bivšega fanta, ki je bil nasilen do mene, so prsti šli. Šli so tudi zato, ker naša družba ne samo, da stigmatizira storilce, pogosto stigmatizira tudi žrtve. Tudi če ne priznamo naglas, si mislimo: 'To se meni ne more zgoditi, prvič, ko bi me ruknil, bi šla ...' Zato sem hotela dati sebe noter in pojasniti to dinamiko, kako se to zgodi," je pojasnila v Popkastu.

Sara Volčič s svojo knjigo Leglo zla, ki je bila ponatisnjena že tretjič. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Sara v knjigi opisuje svoja srečanja z najhujšimi morilci – med drugim izvemo, da jo je bilo resnično strah samo enkrat, in sicer leta 2007, ko je v koprskem priporu snemala intervju z nepredvidljivim Zoranom Mezgo. Mezga je bil v priporu zaradi brutalnega posilstva 43-letne Ljubljančanke, ki jo je tudi telesno poškodoval, pred tem pa je zanetil požar na Smledniškem gradu in povzročil za več kot dva milijona evrov škode. Sara ga o njegovih tekočih zadevah ni smela spraševati, lahko ga je spraševala le o njegovem, tedaj že pokojnem, prijatelju Silvu Plutu. Razočaran je bil nad tem, kar je storil: "Greh je naredil, ko se je sam ubil. To ni normalno. Sam nase, da je roko dvignil ... Če bi vsaj še kakšnega paznika prej pospravil, recimo, še ne bi nič rekel, ampak da gre sam nase dvigniti roko?! Razočaral me je ..." ji je dejal.

Sara je bila tudi edina, ki ji je na Povšetovi uspelo priti do Silva Pluta. Zakaj ga opisuje kot "morilca s sinje modrimi očmi in nasmeškom Mona Lize" in zakaj je prepričana, da je bil Silvo Plut "izdelek naše družbe"? Otroštvo mladeniča, ki je sanjal o tem, da bo nekoč nogometaš, je bilo zaznamovano z nasilnim očetom alkoholikom. Šola v Metliki je opazila problematično vedenje Silva že v prvem razredu, a se starši na njihova opozorila niso odzivali. Sara nam je v Popkastu zaupala, da resnično verjame, da bi zgodnje ukrepanje lahko spremenilo njegovo pot in preprečilo nadaljnje tragične dogodke.

Ljudje jo pogosto vprašajo, ali je ni strah soočiti se s temi ljudmi. "Večina jih vidi samo v kratkih odsekih prispevkov in si predstavljajo, da so to neke pošasti. Jaz jim poskušam povedati, da so to ljudje, ki so storili nekaj slabega, a v osnovi so to prav tako ljudje, ki ponoči spijo, se zjutraj zbudijo, jedo zajtrk, gledajo televizijo ... Mislijo, da so tisti, ki so v zaporu, drugačni, jaz pa poskušam podreti ta mit. Ti ljudje so odmaknjeni od družbe – upravičeno – za določen čas. In velika večina bo nekoč spet med nami. Gre za sprejemanje teh ljudi, ki se želijo socializirati, v širšem smislu."

"V knjigi sem strnila zgodbe, ki sem jih doživela v 30 letih. Nešteto jih je, ampak zajete so tiste, ki so me najbolj zaznamovale, presunile in kjer sem kot oseba, ne le kot novinarka, obstala. In jih še vedno nosim v sebi," pravi Sara. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Volčičeva verjame, da se vsak človek v zaporu lahko spremeni oziroma rehabilitira. Na tem mestu izpostavi primer obsojenca, ki je v zaporu pristal kot mladenič, zaradi umora v sostorilstvu je bil obsojen na 20 let zapora, a se je tam resnično rehabilitiral in si zdaj želi pomagati drugim.