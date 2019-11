Vsi vam bodo zavidali tako dolge trepalnice

Za trepalnice velja nenapisano pravilo, da daljše kot so, boljše je, saj odprejo pogled in poskrbijo za zapeljive oči. Prav zaradi slednjega je v porastu tudi uporaba umetnih trepalnic in podaljševanje ter vihanje trepalnic v salonu.

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika

V kolikor pa niste pristašinja izumetničenega videza, je bolje poseči po 100 % naravnem serumu za rast trepalnic. Trenutno je na našem tržišču najbolj priljubljen serum Lux-Factor Eyelash. Idealna kombinacija skrbno izbranih naravnih in klinično testiranih sestavin v serumu dokazano deluje stimulativno na rast trepalnic že v korenini trepalnice. Učinkovine v serumu za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash zagotavljajo močnejšo strukturo trepalnice vse od korenine naprej, zaradi česar je trepalnica polnejša in zraste dlje kot običajno ter je tudi bistveno bolj elastična.

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika

TEST NA 4000 UPORABNICAH JE POKAZAL NEVERJETNE REZULTATE • Volumen oziroma gostota trepalnic se ob redni uporabi seruma Lux-Factor Eyelash lahko poveča celo do 85 % in to v samo 4 tednih. • Dolžina trepalnic se lahko podaljša kar za 25 %. • Trepalnice potemnijo. • Brez pekočega občutka in rdečih oči. • Po 28-dnevni terapiji s serumom za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash uporabnice niso želele uporabljati nobenega drugega proizvoda za rast trepalnic. Tanek zaščitni sloj, ki se ustvarja ob nanosu seruma za rast trepalnic, trepalnice ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Inovativna formula v Eyelash serumu za rast trepalnic zaradi specifične molekularne sestave zagotavlja takojšnje delovanje nutritientov in hidracijo za vidne rezultate. Idealna kombinacija sestavin podpira naravno pH ravnovesje in hrani trepalnico od znotraj, zato so trepalnice ob redni uporabi seruma za rast trepalnic Eyelash neprimerljivo močnejše, se manj lomijo in manj izpadajo.

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika

ZAKAJ NA TA SERUM PRISEGAJO TUDI ZVEZDNICE? Če niste zadovoljni s svojimi tankimi, kratkimi ali redkimi trepalnicami, niste edini. Večina žensk sanja o 'ultra' dolgih in gostih trepalnicah, a zaradi škodljivih vplivov okolja, vsakodnevnega nanašanja in odstranjevanja ličil, bolezni in še drugih razlogov trepalnice izpadajo, se lomijo in ne zrastejo tako, kot bi si želeli. Kako do lepih in naravnih trepalnic so odkrile tudi zvezdnice, ki prisegajo na kakovost in hitre rezultate. Kaj so pa o serumu povedale naše znane lepotice.

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika

INES ERBUS Must have izdelek! Svoje trepalnice in obrvi vsak dan razvajam s serumom za rast trepalnicLux-Factor Eyelash, nad katerim sem navdušena!

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika

GAJA PRESTOR Nikoli pred uporabo Lux factor EYELASH seruma za rast trepalnic nisem verjela v razne čudežne serume in namaze. Takojšnih rezultatov ni, a po redni uporabi sem videla na lastne oči, da rezultati niso samo prazne obljube. Nekateri me sprašujejo ali imamumetne trepalniceali kje si jih delam, pa jim povem, da je moja skrivnost EYELASH serum. Izdelek, ki ne razočara.

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika

NATALIJA VERBOTEN Zaradi narave dela veliko pozornosti posvečam svojemu videzu in pri tem mi več kot pomaga tudi serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, s katerim sem vsaj za 30 % podaljšala svojenaravne trepalnice.Za televizijske nastope včasih še uporabim umetne trepalnice, a Lux-Factorjev serum poskrbi, da se ob tem moje naravne ne poškodujejo. Zares enostaven nanos in super proizvod. Priporočam!

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika

EVA HORVATH Serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash uporabljam že več kot 3 leta. Ker delam kot model, moram za svoj videz poskrbeti od glave do pet, to pa pomeni tudi, da moram poskrbeti za lepe trepalnice. Včasih sem zato posegala po umetnih trepalnicah, odkar uporabljam serum za rast trepalnic, pa je dovolj, da pred snemanjem zgolj nanesem ensloj maskare. Moje trepalnice so namreč po redni uporabi seruma občutno daljše in gostejše. PREVERITE ŠE, KAKO JE KAJA JEROMEL PODALJŠALA SVOJE TREPALNICE V SAMO 30 DNEH VIDEO:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lux-Factor Eyelash FOTO: PR/Arhiv ponudnika