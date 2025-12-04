Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Po nesreči oklepnika valuk vsi vojaki v domači oskrbi

Maribor, 04. 12. 2025 09.05 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
1

Vse šest vojakov Slovenske vojske, ki so se ponesrečili v pesniškem krožišču pri Mariboru, je v domači oskrbi, so nam potrdili v Slovenski vojski.

Prometna nesreča vojaškega vozila
Prometna nesreča vojaškega vozila FOTO: Bobo

Nobeden od vojakov v nesreči, v kateri je bi samoudeležen šestkolesni oklepnik valuk, ni utrpel hujših poškodb. Vsi so v domači oskrbi in danes niso na delovnem mestu, so nam potrdili v Slovenski vojski. Vozilo prav tako ni resneje poškodovano. V nadaljevanju dneva bodo sporočili več podrobnosti o okoliščinah nesreče, ki jih še preiskujejo.

Kot smo poročali včeraj, so se vojaki, pripadniki 72. brigade, vračali z načrtovanega strelskega usposabljanja na strelišču Mačkovci. Nesreča se je zgodilo nekaj minut pred 15. uro. Po nesreči so vseh šest pripadnikov, ki so bili v oklepniku, odpeljali v UKC Maribor, kjer so jih oskrbeli.

Preberi še Po nesreči oklepnika šest vojakov prepeljali v bolnišnico

Policija je ugotovila, da je 34-letni voznik oklepnika vozil po izvoznem kraju A1 iz smeri Lenarta. V pesniškem rondoju je zapeljal čez vozišče v notranjost rondoja, vozilo pa se je nato prevrnilo na levi bok. Voznik ni bil pod vplivom alkohola, policija pa je odredila tehnični pregled vozila.

nesreča valuk vojaki
Naslednji članek

Droge mladim na dosegu roke: od lizik do mask, ki zadenejo

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
04. 12. 2025 10.12
Žalostno v kaj se je spremenila nekoč slavna zmagovita Teritorijalna obramba. Ti Nato hlapci iz tako imenovane slovenske vojske pa oklepnikov še po ravnem asfaltu ne znajo voziti. Borili smo se proti JNA, da smo na koncu postali hlapci Natu. Če bi to vedel, bi junija 91 raje šel kam v tujino na dopust, kot da sem nosil glavo na prodaj v TO. Bistveno bolj suvereni in svobodni smo bili v bivši Jugi kot smo danes v EU in Natu.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385