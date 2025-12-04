Po nesreči oklepnika valuk vsi vojaki v domači oskrbi

Nobeden od vojakov v nesreči, v kateri je bi samoudeležen šestkolesni oklepnik valuk, ni utrpel hujših poškodb. Vsi so v domači oskrbi in danes niso na delovnem mestu, so nam potrdili v Slovenski vojski. Vozilo prav tako ni resneje poškodovano. V nadaljevanju dneva bodo sporočili več podrobnosti o okoliščinah nesreče, ki jih še preiskujejo.

Kot smo poročali včeraj, so se vojaki, pripadniki 72. brigade, vračali z načrtovanega strelskega usposabljanja na strelišču Mačkovci. Nesreča se je zgodilo nekaj minut pred 15. uro. Po nesreči so vseh šest pripadnikov, ki so bili v oklepniku, odpeljali v UKC Maribor, kjer so jih oskrbeli.