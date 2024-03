Vsi za naše! na POP TV

To bodo oddaje o pripadnosti, o sanjah in predanosti, o tem, zakaj so enako potrebni tako nepogrešljivi navijači na tribunah kot mirni družinski pristani. To bodo oddaje o strasti, o navijačih in o tem, kako velik je mali narod pod Triglavom. Oddaje so velikega pomena za vse, sporoča selektor slovenske nogometne reprezentance, Matjaž Kek. "Veseli me, da bodo gledalke in gledalci lahko podoživeli trenutke, ki smo jih spisali na igrišču. Za vse nas je nogomet več kot le šport; lepo je povezati Slovence in biti njihov ponos. Prav veselim se, da se čustva prelijejo na ekrane in da spoznate še zgodbe iz zakulisja klubov in naših fantov. Vsi za naše!"

Voditelja oddaje Vsi za naše! bosta Gregor Trebušak in Sanja Modrić. "Nogomet ni samo šport, gre dejansko za najbolj pomembno postranstvo stvar na svetu. Gre za milijone na stadionih, milijone v navijaških conah in milijarde pred televizijskimi ekrani. Zato je prav, da naše heroje v Nemčijo pospremimo kot se spodobi in skupaj odštevamo do prvenstva, ko bomo drugič v samostojni Sloveniji stiskali pesti in zadrževali dih," pravita.