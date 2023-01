VSO napoveduje akcijski načrt za obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve

Kot je še dejal, sami jemljejo zadevo zelo resno, kot udarec slovenski državotvornosti, zato bodo, "če vlada ne bo potegnila te odločitve nazaj, začeli izvajati t. i. akcijski načrt v obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve in same osamosvojitve" . Podrobnosti o njem bodo razkrili po 10. februarju, je napovedal.

Kot je na novinarski konferenci povedal Peterle, je sodeloval v treh slovenskih vladah in "takega oblastnega lomastenja in grobega uveljavljanja politične sile še ni doživel". "Imeli smo edinstveno osamosvojitev. In ta pogled, da je šlo za edinstveno dejanje v slovenski zgodovini, ni samo zadeva tako imenovane desnice, kot bi želeli nekateri na novo prikazovati," je poudaril ter dodal, da ga preseneča, da želi ta vlada "osamosvojitev odigrati kot element dodatne slovenske polarizacije" .

Po besedah člana predsedstva Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Dimitrija Rupla je ministrica s tem, ko je napovedala združitev dveh muzejev, "napovedala in storila več, kot ji pripada in kot je dovoljeno. Celo več, kot je naredil katerikoli minister v času socializma. Poigrala se je z državo in samoodločbo slovenskega naroda, se pravi plebiscita".

Združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitev novega Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je označil kot političen ukrep, "ki se predstavlja kot ukrep zoper politizacijo". Po njegovih besedah hoče aktualna vlada prevzeti zgodovino. "Prevzem zgodovine ni majhna stvar," je sklenil.

Jelko Kacin je poudaril, da osamosvojitev ni enodnevno dejanje. "To je proces demokratizacije, ki je pripeljal do demokratičnih sprememb, do prvih demokratičnih volitev, ki je pripeljal do inkluzivnosti tistega dela političnega telesa, ki do večstrankarskega sistema ni imel nobene možnosti politično participirati, razen znotraj tako imenovane Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije."

Poudaril je, da združitev muzejev "ni dejanje ene ministrice, to je odločitev vlade". "V slovenščini se ta termin imenuje izbris," je dejal Kacin in vladno odločitev označil za zgodovinsko napako in aroganco.

Član predsedstva Združenja VSO in predsednik SDS Janez Janša pa je poudaril, da si je v času plebiscita slovenski narod dejansko edinkrat v svoji zgodovini pisal sodbo sam. Izpostavil je, da to dejanje ni bilo zgolj podvig ene politične opcije, in dodal, da "če si kakšen dogodek v slovenski zgodovini zasluži dostojno obeležitev, potem je zagotovo to dogodek, ko smo bili Slovenci enotni".

S tem, ko je združitev muzejev postala soglasna odločitev vlade, je zadeva po njegovih besedah preskočila na raven, "kjer smo soočeni z dejstvom, da je vlada z vsemi svojimi pooblastili potegnila izdajalsko potezo".

V NSi so po odločitvi vlade o združitvi muzejev začeli pripravo interpelacije zoper ministrico Vrečko. Na novinarsko vprašanje, ali bodo v SDS prispevali podpise pod njo, je Janša povedal, da "bi bila interpelacija zoper ministrico upravičena ali pa zadostna ali pa dovolj močan odziv do časa, dokler je obstajal zgolj predlog ministrstva, ne pa tudi sklep vlade". "Gre za sklep vlade in gre za neko drugo raven," je še povedal in dodal, da bodo več razkrili po 10. februarju.