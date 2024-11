Gostovanje LGBT osebe na osnovni šoli dvignilo prah

In kaj najbolj razdvaja in kuri spletna omrežja zadnje dni? Obisk istospolno usmerjene osebe na osnovni šoli na dolenjskem v sklopu projekta Živa knjižnica, torej projekta, v sklopu katerega zgodb ne pripovedujejo knjige, ampak ljudje. In ljudi in zgodb je bilo več. A nekaj staršev teh zgodb ni želelo slišati. No, niso želeli točneje, da bi zgodbo istospolno usmerjene osebe slišali njihovi otroci, češ da ta ideologija ne spada v šolo. Si lahko najdemo boljšo temo za nestrpnost na spletu pod znanimi in neznanimi profili. Tema je dvignila prav toliko kulture in strpnosti kot Martinov blagoslov vina v šolski dvorani.