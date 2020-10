Vstopamo v daljše obdobje nestanovitnega vremena

Vreme se bo začelo spreminjati že danes

Oktober smo v večjem delu države začeli s hladnim in meglenim jutrom. Po nižinah smo ob šesti uri zjutraj izmerili od štiri do osem stopinj Celzija. V prihodnjih dneh tako hladnih juter ne pričakujemo več, saj bo marsikje že danes zapihal jugozahodni veter. Po razkroju jutranje megle bo četrtek v vzhodni Sloveniji sončen, na zahodu pa bo že dopoldne več oblačnosti. Najgostejša oblačnost bo prekrivala severno Primorsko in Notranjsko, kjer bo popoldne začelo rahlo deževati.

V petek bo na vzhodu še nekaj sonca, drugod bo oblačno. Predvsem na Gorenjskem in Notranjskem bo pogosto deževalo, nekaj kapelj dežja bo občasno seglo tudi nad osrednjo Slovenijo, Kočevsko in Dolenjsko. Krepil se bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Največ dežja bo padlo v soboto, ko bo tudi zelo vetrovno

V soboto se bo prek naših krajev pomaknila izrazita vremenska fronta, zato se bodo padavine na zahodu okrepile. Ob nestabilnem ozračju in močnem južnem vetru se bodo vzpostavljali pasovi z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi. Nekoliko prijaznejša slika bo na vzhodu, kjer bo vsaj dopoldne še večinoma suho in deloma sončno, popoldne in zvečer pa bo tudi tam prehodno deževalo.