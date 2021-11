ANIMACIJA: Vstopamo v daljše obdobje nestanovitnega vremena

Rečna korita se bodo v prihodnjih dneh zlasti v zahodni polovici Slovenije močno napolnila, mogoča so tudi manjša razlivanja. Visoko bo tudi morje, ki lahko danes ob plimi okoli 18. ure poplavi nižje dele obale v višini do 10 centimetrov.

V prihodnjih dneh se bo vreme občutneje spremenilo. Vzrok za pestro vremensko dogajanje bo temperaturni kontrast med ohlajenim zahodnim in občutno toplejšim vzhodnim delom stare celine. Ob pomiku hladnega zraka na južno stran Alp se bo danes nad severnim Sredozemljem poglobil ciklon, ki bo nato v noči na torek vplival tudi na vreme pri nas in nam po dolgem času prinesel obilnejše padavine. Še dva ciklona se bosta v našo bližino pomaknila v nadaljevanju tedna, zato si prav veliko sonca v tem tednu ne moremo obetati.

Ponoči se je začel še zadnji mesec meteorološke jeseni. Če izvzamemo dogajanje ob koncu septembra, ko so prestolnico in nekatere kraje na severovzhodu države prizadele poplave, nam je bilo vreme septembra in oktobra kar naklonjeno, saj je v večjem delu Slovenije padla le dobra polovica običajnih padavin.

Padavine se bodo do večera razširile nad večji del države

Primorsko in Notranjsko so že zajele manjše krajevne padavine. Te se bodo čez dan nekoliko okrepile in se postopno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo, Gorenjsko in Kočevsko. Nekoliko prijaznejša slika bo danes na vzhodu države, kjer bo do večera še večinoma suho, tudi z nekaj sončnimi žarki.

Za začetek novembra bo kar toplo, zato bo snežilo le po najvišjih vrhovih. Na Štajerskem in v Prekmurju se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija. Še kakšna stopinja več bo ob morju, kjer bo popoldne zapihal okrepljen jugo. Drugod bo od 10 do 14 stopinj Celzija.