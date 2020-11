Vstopamo v daljše obdobje suhega, a tudi hladnejšega vremena

V dolgoletnem povprečju se november uvršča med tri najbolj mokre mesece v letu, a letošnji bo, kot kaže, drugačen, saj po sredinem prehodu oslabljene hladne fronte novih omembe vrednih padavin vsaj do sredine meseca ne bo.

Včerajšnja fronta je poskrbela za pestre vremenske razmere. Na Primorskem in v delu Notranjske, kjer je bilo v preteklih dneh megleno in glede na preostalo državo razmeroma hladno, se je včeraj delno zjasnilo. Ob šibki burji se je ogrelo do 18 stopinj Celzija, kar je približno tri stopinje več, kot so jih termometri pokazali v torek. Povsem drugače je bilo drugod po državi. V Črnomlju, kjer je bilo v torek še 23 stopinj Celzija, je bilo včeraj sredi dneva ob oblakih in dežju kar 12 stopinj manj. Vzrok za tako pestre vremenske razmere je obrat vetra na severovzhodno smer, s katero bo k nam v prihodnjih dneh dotekal suh, a tudi občutno hladnejši zrak.

icon-expand Jesen FOTO: Jani Vimpolšek

Na vreme pri nas bo v nadaljevanju tedna vplivalo območje visokega zračnega tlaka, zato nas čaka umirjeno jesensko vreme. V petek in soboto bo sonca povsod v izobilju, zaradi jasnine bo ob jutrih marsikje slana. Od nedelje pa bo po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije iz dneva v dan več megle ali nizke oblačnosti. V višine bo namreč spet dotekal občutno toplejši zrak, po nižinah pa se bo zadrževal vlažen zrak, kar pomeni, da se bo krepil temperaturni obrat. Podobno vreme nas bo, kot vse kaže, spremljalo do sredine meseca, po dolgoročnejših napovedih pa zelo verjetno še dlje. Letošnji november se bo tako najverjetneje uvrstil med bolj suhe mesece v letošnjem letu, čeprav je običajno ravno obratno. Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Na zahodu bo četrtek sončen. Drugod bo dopoldne še oblačno s kakšno kapljo dežja, popoldne pa se bo jasnilo. Pihal bo hladen severovzhodni veter, na Primorskem burja, ki bo dopoldne šibka, popoldne pa se bo nekoliko okrepila in bo na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini v sunkih lahko presegala hitrost sto kilometrov na uro. Na Primorskem se bodo temperature povzpele do 18 stopinj Celzija. Na Dolenjskem in Gorenjskem jih bo okoli 10, drugod od 11 do 13 stopinj Celzija.

