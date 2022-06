Vstopamo v koledarsko poletje: pred nami najdaljši dan leta

Najdaljši dan leta, Sončev obrat ali poletni solsticij. To je tudi prvi dan koledarskega poletja, ki se bo sklenilo 23. septembra z jesenskim enakonočjem. V poletje vstopamo v času prvega letošnjega vročinskega vala s temperaturami pri nas v tem tednu do nekaj nad 30 stopinjami Celzija in vsakodnevno možnostjo neviht.

Današnji Sončev obrat ali poletni solsticij je na severni polobli najdaljši dan v letu, medtem ko je danes na južni polobli najkrajši dan v letu in začetek zime. Pri nas 21. junij predstavlja začetek koledarskega poletja, medtem ko je prvi dan meteorološkega poletja bil 1. junij, saj so junij, julij in avgust z vidika meteorologije najtoplejši meseci v letu.

V teh dneh je dele južne, zahodne in srednje Evrope zajel izrazit vročinski val. FOTO: AP

Vročinski val po Evropi V teh dneh je dele južne, zahodne in srednje Evrope zajel izrazit vročinski val. Marsikje so v nedeljo izmerili najvišjo junijsko temperaturo do sedaj. Na Češkem in v Nemčiji se je segrelo do 39 stopinj, na Poljskem 38, v Švici 37 in v Avstriji do 36,5 stopinje Celzija, je v ponedeljek sporočila Agencija RS za okolje (Arso).