Vstopamo v obdobje pasjih dni

Začetek letošnjih pasjih dni nam prinaša nadaljevanje spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v petek, ko bo na vreme pri nas vplivala oslabljena hladna fronta. Lepše vreme se nam obeta od sobote do sredine prihodnjega tedna, ko bodo popoldanske nevihte redke in omejene bolj kot ne le na hribovite predele, temperature pa bodo višje in se bodo po nižinah gibale okoli 30 stopinj Celzija.

Vstopili smo v obdobje pasjih dni, ki bo trajalo vse do 23. avgusta. Čeprav pasje dneve pogosto povezujemo z vročino, ni nujno, da je vedno tako. Ti dnevi namreč nimajo nič skupnega z našimi štirinožnimi prijatelji in njihovim prenašanjem vročine, temveč so poimenovani po zvezdi Sirij, ki leži v ozvezdju Velikega psa in ob koncu julija začne vzhajati skupaj s soncem. Gre za najsvetlejšo zvezdo na nočnem nebu, ki jo običajno imenujemo kar pasja zvezda. Včasih so verjeli, da ravno ta zvezda prinaša nesrečo, okrivili pa so jo tudi za vročino v tem delu leta. Od tod tudi izraza pasja vročina in pasji dnevi.

icon-expand Pasji dnevi FOTO: Dreamstime

Kljub pasjim dnevom hujše vročine vsaj sprva še ni pričakovati. Naši kraji se bodo do vključno jutri še nahajali na meji med toplejšim zrakom v Sredozemlju in občutno hladnejšim nad Srednjo Evropo, zato bo vreme ostalo spremenljivo. Po razkroju jutranje megle bo danes dopoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bo nastajala kopasta oblačnost. Predvsem v severni Sloveniji in v krajih ob Dinarski pregradi se bo razvilo nekaj ploh in neviht, ki se bodo nadaljevale tudi v večerni in nočni čas. Posamezne nevihte bodo lahko močnejše, a bodo zajele manjša območja kot včeraj. Popoldanske temperature bodo marsikje na Primorskem presegle 30 stopinj Celzija, drugje bomo izmerili od 25 do 28 stopinj Celzija.