Vstopamo v pasje dneve in tropske noči

Danes smo zakorakali v obdobje pasjih dni, ki bo trajalo vse do 23. avgusta. A ti dnevi prvotno nimajo nič skupnega z našimi štirinožnimi prijatelji in njihovim prenašanjem vročine, temveč so poimenovani po zvezdi Sirij, ki leži v ozvezdju Velikega psa in ob koncu julija začne vzhajati skupaj s soncem. Gre za najsvetlejšo zvezdo na nočnem nebu, ki jo običajno imenujemo kar pasja zvezda. Včasih so verjeli, da omenjena zvezda prinaša nesrečo, okrivili pa so jo tudi za vročino v tem delu leta. Od tod tudi izraza pasja vročina in pasji dnevi, ki bodo letos, kot kaže, zares vroči.

V petek in soboto se bo najtoplejši zrak umikal proti jugu stare celine. Od vzhoda in zahoda se nam bo v višinah bližal nekoliko hladnejši zrak, kar pomeni, da bo ozračje nad našimi kraji postalo nestabilno. Pričakujemo nastanek neviht, ki bodo zaradi velike pregretosti ozračja lahko tudi močnejše. Nevihte bodo nastajale tudi v nedeljo, po najverjetnejšem scenariju pa bo vreme na začetku prihodnjega tedna spet bolj stabilno.

Od danes do vključno četrtka lahko pričakujemo obilo sonca. Nebesno modrino bodo v popoldanskem času nekoliko zastirali le posamezni kopasti oblaki, a bo možnost za nastanek ploh in neviht razmeroma majhna. Nekoliko večja bo v četrtek pozno popoldne in zvečer v gorskem svetu severozahodne Slovenije.

Kje bomo izmerili najvišje temperature?

Naši kraji bodo na vzhodnem robu dotoka vročega afriškega zraka, kar najvišje temperature prinaša Primorski in osrednji Sloveniji, zelo vroče bo tudi na Notranjskem in Gorenjskem, medtem ko bo na vzhodu države zračna masa nekoliko manj vroča. To pomeni, da bomo v alpskih dolinah izmerili podobno visoke temperature kot na precej nižjih ravninah v vzhodni Sloveniji.

V večjem delu države bosta najbolj vroča dneva sreda in četrtek. Takrat se bo na Goriškem ogrelo do 37 stopinj Celzija, ob morju, na Gorenjskem, Notranjskem in v osrednji Sloveniji pričakujemo od 33 do 36 stopinj Celzija. Do okoli 33 stopinj Celzija se bo v četrtek živo srebro povzpelo tudi na Štajerskem, Dolenjskem, Koroškem, v Prekmurju, Posavju in Beli krajini. Vročina bo zaradi bolj spremenljivega vremena ob koncu tedna nekoliko popustila, a se bo že v prihodnjem tednu najverjetneje spet stopnjevala.

Toplotna obremenitev bo v prihodnjih dneh velika, zato je Agencija RS za okolje izdala oranžno opozorilo, ki danes velja za Primorsko, jutri in v četrtek pa tudi za osrednjo Slovenijo. To pomeni, da visoke temperature že vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, zato se v času najhujše vročine zadržujte v senci, odsvetuje se velike fizične napore. Uživate lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite.