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Slovenija

Vstopamo v 'rdeče' obdobje na cestah

Ljubljana, 25. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
Petkovi zastoji na primorski avtocesti

Ob dnevu državnosti, začetku šolskih počitnic in prvem večjem poletnem turističnem valu se na slovenskih cestah pričakuje močno povečan promet. Pristojni opozarjajo, da vstopamo v tako imenovano rdeče prometno obdobje, ko bodo konci tedna vse do začetka septembra zaznamovani z zastoji, gostim tranzitnim prometom in večjo prometno obremenitvijo.

Na slovenskih avtocestah se z začetkom poletnih počitnic, visokih temperatur in turistične sezone znova pričakuje eno najbolj prometno obremenjenih obdobij v letu. Številni domači in tuji vozniki se bodo v prihodnjih dneh odpravili proti morju in drugim počitniškim destinacijam, zato Dars in Agencija za varnost prometa voznike pozivata k pravočasnemu načrtovanju poti ter spremljanju razmer na cestah.

Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v poletje / Ustvarite reševalni pas, ki bo trajala do konca avgusta. Namen akcije je opozoriti na ključne nevarnosti poletne vožnje, kot so utrujenost, visoke temperature, nepazljivost in nepravilno ravnanje ob zastojih. Na najbolj prometno obremenjeni soboti, 11. julija in 8. avgusta, bodo na avtocestnih počivališčih voznikom delili brezplačno vodo in nasvete za varno vožnjo.

Varno v poletje
Varno v poletje
FOTO: Agencija za varnost prometa

Pristojni poudarjajo, da se je na pot treba odpraviti pripravljen. Pred odhodom je priporočljivo preveriti tehnično brezhibnost vozila, načrtovati postanke in poskrbeti za dovolj pitne vode, goriva oziroma napolnjeno baterijo pri električnih vozilih. Voznikom svetujejo tudi, naj spremljajo prometne informacije prek portala Prometno-informacijskega centra in mobilnih aplikacij ter izbirajo manj obremenjene ure potovanja.

Posebno opozorilo velja za ravnanje ob zastojih. Reševalni pas je treba ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati oziroma občutno upočasnjevati, in ne šele ob prihodu intervencijskih vozil. Na dvopasovnicah se vozila na levem pasu umaknejo skrajno levo, vozila na desnem pa skrajno desno. Na avtocestah s tremi pasovi se reševalni pas oblikuje med levim in srednjim pasom. Pristojni opozarjajo tudi, da je hoja po avtocesti prepovedana in izjemno nevarna.

Na pot se odpravite pripravljeni
Na pot se odpravite pripravljeni
FOTO: Dars

Pomemben element pretočnosti prometa ostaja tudi t. i. sistem zadrge, ki ga morajo vozniki upoštevati ob zožitvah in deloviščih. Pravilno vključevanje šele na mestu zožitve zmanjšuje kolone in izboljšuje pretočnost prometa. Ob številnih delih na avtocestah je dodatno pomembno ohranjanje varnostne razdalje ter vožnja v zamiku.

Strokovnjaki opozarjajo še na nevarnost utrujenosti, ki je po tveganju primerljiva z vožnjo pod vplivom alkohola. Dolge vožnje, zastoji in vročina zmanjšujejo zbranost ter podaljšujejo reakcijski čas, zato priporočajo postanek najmanj na vsaki dve uri.

Otroci in živali so v vročini še posebej ogroženi, saj se lahko notranjost avtomobila že v nekaj minutah segreje do nevarnih temperatur. Zato jih nikoli ne smemo puščati samih v vozilu, niti za kratek čas, priporočljiva pa je tudi uporaba senčnikov in zmerne klimatske naprave.

Pristojni ob začetku poletne sezone voznike pozivajo predvsem k strpnosti, treznosti in odgovornemu ravnanju. Le z upoštevanjem prometnih pravil, prilagojeno hitrostjo in medsebojnim spoštovanjem bo mogoče zagotoviti varnejše in bolj pretočne poti za vse udeležence v prometu.

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