Vstopamo v 'rožnati mesec' - mesec, posvečen ozaveščanju o raku dojk

Z oktobrom vstopamo v rožnati oktober - mesec, ki je tradicionalno posvečen ozaveščanju o raku dojk. Ta je pri nas še vedno najpogostejši rak pri ženskah, vsako leto zboli 1400 žensk in deset moških, umre pa približno 400 bolnic. Združenje Europa Donna zato opozarja, kako pomembno je zgodnje odkrivanje raka dojk. V času epidemije in težji dostopnosti osebnih zdravnikov, so ta opozorila, kot pravijo, še toliko bolj pomembna, saj ne smemo privoliti v slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike.