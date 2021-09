Vstopili smo v daljše obdobje hladnejšega in bolj spremenljivega vremena

Po tem, ko so nas zadnji tedni razveseljevali s soncem, marsikje po Sloveniji smo v prvi polovici septembra beležili celo rekordno število sončnih ur, nas je ponoči dosegla občutna sprememba vremena. V večjem delu države smo se tako po dolgem času zbudili v deževno jutro, oblaki in občasne padavine pa nas bodo spremljali tudi ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna, ko bo k nam postopno dotekal še nekoliko hladnejši zrak. Najvišje vrhove gora bo ob tem lahko pobelil tudi sneg.

Le še nekaj dni nas loči do enakonočja in začetka koledarske jeseni, temu primerno vse bolj jesensko pa postaja tudi vreme. Tako se je po dveh tednih sončnega in ob popoldnevih zelo toplega vremena slednje na začetku druge polovice septembra občutneje spremenilo. Prišli smo namreč pod vpliv ciklona s hladno fronto, ki se čez srednjo Evropo pomika proti vzhodu in tudi krajem na južni strani Alp prinaša padavine.

icon-expand Pred nami so povsem jesenski dnevi. FOTO: Shutterstock

Ker v višjih plasteh ozračja pihajo precej močni zahodni vetrovi, so se najobilnejše padavine ponoči pojavljale v krajih ob alpsko-dinarski pregradi. V Posočju je lokalno že padlo okoli 100 litrov dežja na kvadratni mesec, kar je več, kot ga je prej tukaj padlo v celem mesecu skupaj. Reke na tem območju so dosegle velike pretoke, a zaradi predhodnih sušnih razmer do razlivanj ni prišlo. V jutranjih urah se je glavno padavinsko dogajanje preselilo nad južno polovico Slovenije, kjer prav tako nastajajo nevihte z lokalno močnejšimi nalivi. V Postojni in Ilirski Bistrici je po podatkih Arsa v razmeroma kratkem času padlo okoli 40, v Vipavski dolini pa med 20 in 30 litrov dežja na kvadratni meter. Povsem drugačne razmere so v vzhodni Sloveniji, kjer je bilo dežja marsikje le za vzorec.

icon-expand Radarska slika se prikazuje po univerzalnem koordiniranem času, po zimskem času je v Sloveniji treba prišteti eno uro, po poletnem dve uri.

Čez dan se bo na severovzhodu nadaljevalo večinoma suho vreme, drugod bo občasno še deževalo. Do sredine dneva bodo predvsem na Notranjskem in Kočevskem še možne nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, ki lahko pripeljejo do močnejšega porasta in razlivanja manjših hudourniških vodotokov. Popoldne bo dež od severozahoda slabel in do večera postopno povsod ponehal, najkasneje na Dolenjskem in v Beli krajini. Skupaj s padavinami se bodo umikali tudi oblaki, tako da bomo v poznih popoldanskih urah v večjem delu Slovenije imeli vsaj kakšno uro sonca. Ker bo k nam od severovzhoda v nižjih plasteh ozračja dotekal hladnejši zrak, bodo današnje temperature po nižinah občutno nižje od tistih, ki smo jih bili vajeni v preteklih dneh. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 18 do 21 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem, kjer se bo živo srebro ustavilo pri 24 stopinjah Celzija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sobota večinoma suha, v nedeljo nove padavine Prihajajoča noč bo jasna, zato bo marsikje po nižinah nastala megla. Ta bo marsikje kar vztrajna, po nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije se bo lahko zadrževala še večji del jutrišnjega dopoldneva. Ko se bo razkrojila, bo sobota v večjem delu Slovenije sprva večinoma sončna, popoldne pa bodo sonce predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije pogosto zakrivali oblaki. Na Gorenjskem in na območju Snežnika ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Po svežem jutru z najnižjimi temperaturami okoli 10 stopinj Celzija, se bo čez dan v večjem delu Slovenije ogrelo do 22, na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: Arso