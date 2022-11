Mesec november je namenjen ozaveščanju o raku mod in prostate ter vseh drugih rakih, ki prizadenejo moške. Letošnji slogan je "Daj se preglej", saj lahko razlika med odkritjem zgodnjega ali razširjenega raka pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Za rakom namreč lahko zbolijo tudi mladi in športniki, ki sicer zelo zdravo živijo – dokaz za to sta Matej Pečovnik in Elvis Džafić.