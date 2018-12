Vstopili smo v meteorološko zimo

V meteorološko zimo smo za razliko od lani po nižinah vstopili brez snežne odeje, kar pa ni nič nenavadnega, saj so bili tudi v preteklosti začetki decembra pogosteje zeleni kot beli. Po podatkih Agencije za okolje je bilo v Novem mestu v zadnjih 30 letih takih kar 24. Največ snega, 41 centimetrov, je prekrivalo tla pred 22 leti, le nekaj centimetrov manj pa so ga izmerili leta 1993 in 2010. Zelo podobno je bilo tudi drugod po državi.

Z belino po nižinah se je letos december začel le na vzhodu in skrajnem severu stare celine ter ponekod na Balkanu, kjer bodo temperature danes ves dan globoko pod ničlo. Drugod po Evropi bo bistveno topleje. V osrednjem in zahodnem delu bodo termometri kazali med 5 in 10, v Sredozemlju okoli 15 stopinj Celzija.