Vstopili smo v supervolilno leto, čakajo nas kar štiri volitve

Nekdanji direktor GEN-i sicer pospešeno gradi zavezništvo v civilni družbi, prihodnji teden bo v Mariboru izpeljal še eno javno tribuno. Po naših informacijah bo prihodnji teden sedel s predsedniki KUL, ni izključeno, da bi teren tipal pri nekaterih poslancih.

Koliko časa pa sploh še ima, da definira projekt? Javno se namreč še ni izjasnil, ali bo stavil na samostojno stranko, po nekaterih špekulacijah bi utegnil pod svoje gibanje Bodi sprememba povezati več že obstoječih strank. "Čas je do razpisa volitev, se pravi do dneva, ko začnejo teči volilna opravila," je dejal Vučko. Zastavica za politične novince in tudi za že ustanovljene stranke bo torej padla v prvi polovici februarja. Do takrat je na vidiku še kar nekaj kongresov, ustanovljena bo zelena stranka Vesna.