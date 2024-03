Vstopite v pomlad pripravljeni. Nadgradite pametno kuhanje in povezan dom

Prilagoditev na vrhuncu

Bespoke kuhinjski aparati prinašajo revolucijo v načinu, kako gledamo na kuhinjske prostore in gospodinjska opravila. Z njihovo modularno zasnovo in prilagodljivimi barvami ter zaključki lahko Bespoke naprave popolnoma uskladite z estetiko vašega doma. Od hladilnikov do pečic in pomivalnih strojev, vsak aparat je zasnovan tako, da ne le izgleda dobro, ampak tudi povečuje učinkovitost in olajša vsakodnevno kuhanje.

Za pripravo hrane je pomembno, da imamo pečico, ki dohaja naš tempo pečenja, posebej, če imamo goste. Zahvaljujoč sistemu Dual Cook lahko v pečici Samsung Dual Cook hkrati pripravljate dve jedi na dveh različnih conah. Da jedi ne bodo prekuhane ali suhe, je na voljo sistem kuhanja Air Sous Vide, ki poskrbi za enakomerno porazdelitev toplote v pečici. Tehnologija AI Pro Cooking lahko prepozna sestavine, ustrezno optimizira nastavitve in spremlja hrano med kuhanjem in prepreči, da bi bila preveč ali premalo kuhana. Tako bodo sestavine, ki so polne hranil, pripravljene kakovostno in bodo ostale pristnega okusa.

Kuhalna plošča Samsung vam prinaša še dodatno priročnost in brezskrbnost s funkcijo daljinskega upravljanja in Wi-Fi povezljivostjo. S slednjo lahko spremljate delovanje kuhalnih plošč kjerkoli in kadarkoli preko aplikacije SmartThings. Ta vam omogoča, da preverite status kuhališč, tudi ko niste doma, in prihranite čas z daljinskim nastavljanjem časovnika ter prejemanjem opozoril. Poleg tega vam kuhalna plošča olajša kuhanje s funkcijo Flex Zone Plus, ki ponuja široko odprto območje z gosto razporejenimi grelnimi elementi. To omogoča fleksibilnost pri uporabi različnih kuhinjskih posod in loncev, kar zagotavlja enakomerno kuhanje brez mrtvih točk. Kombinirani nadzor omogoča enostavno upravljanje, saj lahko kuhalno ploščo nadzirate neposredno z dotikom na njej in hkrati usklajujete delovanje z nape, kar prihrani čas ter trud pri ločenem upravljanju obeh naprav. Funkcija avtomatske povezljivosti brezžično uskladi njuno stanje, omogoča pa vam tudi istočasno vklop ali izklop nastavitev za največjo priročnost.