Vstopite v savano sredi Ljubljane

Le streljaj iz središča prestolnice vas pričakuje prava, pravcata afriška savana. Tam lahko raziskujete odtis mogočnega leva, opazujete premik kraljevega slona ali pa se prepustite dotiku graciozne žirafe. Vstopite v oazo miru, lepote in dobrega počutja. Vstopite v Savana spa.

FOTO: Arhiv ponudnika

Savana spa se nahaja v hotelu Austria Trend Ljubljana na Dunajski cesti 154. Za obiskovalce je spa odprt od ponedeljka do četrtka med 10. in 22. uro, ob petkih in sobotah med 10. in 23. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 15. in 22. uro. Preizkusite bogat nabor skrbno izbranih storitev masaž, savn in kozmetike. Vsem, ki v maju praznujete rojstni dan, nudijo 15-% popust na vse storitve.

Za informacije in rezervacijo storitev pokličite 059 016 033 ali pošljite sporočilo na info@savana-spa.si . Svoj termin si lahko neposredno uredite na spletni strani .

Savana spa je prostor edinstvene izkušnje. Vzdramil bo vaše čute, sprostil telo, umiril um in razveselil dušo. Prepustite se lahko edinstvenim masažam, ogrejete in razstrupite svoje telo v svetu savn ter si privoščite nego obraza in telesa. Za vse, ki iščete nekaj več, nudijo tudi VIP-razvajanje za dve osebi.

Raznovrstne masaže ponujajo različno izkušnjo ter zagotavljajo sprostitev telesa, uma in duha, spodbujajo pretok energije, odpravljajo utrujenost in prispevajo k boljšemu spancu. Še posebej priporočajo sprostilno masažo Savana, ki je bila ustvarjena za izboljšanje počutja in napolnitev z življenjsko energijo. Privoščite si, po mnenju mnogih, najbolj čudovito masažo v Ljubljani.

V Savana spaju vas pričakujejo različne savne ; vaša pa je odločitev, da jih obiščete in si izberete tisto, ki vam najbolj ustreza: turško, infrardečo, finsko ali bio zeliščno. Vstopite v svet savn v Ljubljani, prepustite se občutkom razstrupljanja telesa ter umirjanja uma in duha.

