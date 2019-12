Vstopite v svet prazničnih čarobnih mehurčkov

Živahnost, svežina in lahkotnost so prepoznavni znak priljubljenih penin linije Jeruzalem Ormož iz vinske kleti Puklavec Family Wines. Penine so nepogrešljive spremljevalke prazničnih dni in zadovoljijo še tako zahtevne ljubitelje mehurčkov. Odlikuje jih skrbna pridelava, od samega začetka v trsnici, do vinograda in kleti, kjer pod budnim očesom enologov dobivajo svoj prepoznavni karakter. Enologi iz Ormoža so za letošnje praznike pripravili novo penino Ice Edition, ki bo poleg priljubljene, v rožnato barvo odete, Muškatne penine, poskrbela za nepozabna praznična nazdravljanja v družbi vaših najdražjih.

Penine imajo dolgoletno tradicijo in skozi čas smo jih povezovali predvsem s praznovanji. Danes penine presegajo praznične okvirje in Slovenci po njih radi posegamo skozi celotno leto, za različne priložnosti. Gotovo pa še vedno velja, da je mesec, ki ga najbolj povezujemo z mehurčki prav december. K dobri praznični hrani se prileže dobra penina, ne le kot odličen aperitiv ampak tudi kot spremljava jedem: sladko ali polsladko penino lahko postrežemo ob raznih sladicah, polsuho in suho penino pa lahko čudovito prepletamo z različnimi glavnimi jedmi na naši praznični mizi. Penino lahko sicer uporabimo tudi ob pripravi jedi in s tem še dodatno nadgradimo veličastno praznično pojedino.

Nova bleščeča penina Ice Edition Jeruzalem Ormož Letošnjim praznikom nazdravite z novo penino Ice Edition Jeruzalem Ormož, ki je v zimsko-praznično preobleko ujela edinstvene in prepoznavne mehurčke. Poklonite se letošnjim nepozabnim trenutkom in jih s penino, odeto v tisočere ledene bleščice, pospremite v zakladnico najlepih življenjskih trenutkov. Vinska klet Puklavec Family Wines v zbirko živahnih in igrivih penin pod blagovno znamko Jeruzalem Ormož dodaja novo predstavnico, čisto posebno, tako po izgledu kot tudi po okusu. Penina Ice Edition je preoblečena v zapeljive bleščice in ponuja živahen ples mehurčkov. Ormoški enologi so jo ustvarili s preprostim namenom: za družbo, prijatelje, družino, za decembrska slavja, novoletne zdravice, prijateljska druženja in praznična obdarovanja. Je posluha penina, pridelana po charmat postopku iz sort chardonnay in beli pinot. Ice Edition je penina, ki ni namenjena filozofiranju, temveč uživanju. Obožuje praznike in zimsko idilo, odlično se počuti na smučiščih pa tudi na toplem ob kaminu. V kozarcu vas bo navdušila z aromami citrusov, rumenega sadja s pridihom cvetličnih in mandljevih not. Že samo ime penine pa nakazuje, da se uživa prijetno ohlajeno ali pa s kocko ledu.

Obarvajte se v rožnato! Živahna, sveža in lahkotna. To so odlike priljubljene Muškatne penine Jeruzalem Ormož, ki je nepogrešljiva spremljevalka prazničnih trenutkov v krogu najbližjih. S svojimi igrivimi nežnimi mehurčki bo poskrbela za nazdravljanje nepozabnim trenutkov iztekajočega se leta in pomagala, da boste v družbi pravih prijateljic te za vedno odtisnile v knjigo spominov. Muškatna penina je najbolj priljubljena penina iz linije Jeruzalem Ormož. Navdušuje s svojo značilno muškatno cvetlico in hramonijo okusov, ki so jih vinarji iz vinske kleti Puklavec Family Wines ujeli pod prepoznavno rožnato obleko. Muškatna penina je pridelana po charmat postopku, v katerem vino iz sorte muškat ottonel spretne roke enologa predelajo v prepoznavno mehurčkastno simfonijo. Zaradi svoje lahkotnosti in svežine je Muškatna penina ena od najbolj priljubljenih pijač za najrazličnejše priložnosti - od decembrskih praznovanj pa do bolj umirjenih trenutkov s prijatelji in najdražjimi. Muškatna penina je odličen aperitiv, mehurčki pa bodo pri vas spodbudili željo po okušanju sladic in drugih dobrot, ki vas bodo obdajale v prazničnem času. Prave prijateljice skrbno izberemo, z njimi delimo dobro in slabo, nasmejane spomine ter nazdravljanja preteklim in prihajajočim druženjem.

