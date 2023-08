Vstopnice v prodaji: 'Šport je že večkrat dokazal, da združuje Slovence'

Čeferinovemu vabilu so se odzvali tudi nekdanji slovenski reprezentanti: v Stožicah bodo tako nastopili tudi Miran Pavlin , Boštjan Cesar , Branko Ilić , Milivoje Novaković , Mišo Brečko , Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić .

" Mislim, da še posebej za tisto občinstvo, ki je nogomet spremljalo morda kakšnih 10 let nazaj, se bodo spomnili, to so vendarle nogometaši, ki so osvajali svetovna prvenstva, evropska prvenstva, ligo prvakov, iz vseh držav, pridružili se jim bodo tudi nekateri slovenski nogometaši, verjamem, da bo to en tak zelo poseben, čustven dogodek ," je prepričan direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus Tomaž Ambrožič .

Nogometna zvezdniška zasedba, kakršne slovenske zelenice do zdaj še niso videle. Med njimi Gianluigi Buffon , Andrej Ševčenko , Paolo Maldini , Luis Figo , Zvonimir Boban , Javier Zanetti in Eric Abidal , ki bodo 15. septembra na povabilo Aleksandra Čeferina skupaj zaigrali za našo državo.

Vsa zbrana sredstva bodo namenjena dobrodelni fundaciji Radia 1 Preprosto blizu, ki je za žrtve poplav do tega trenutka zbrala že skoraj dva milijona evrov in pol. Voditelj na Radiu 1 Denis Avdić pravi, da pomoč in solidarnost ne smeta zamreti. "Sem pa dobil sporočilo od razočaranega gospoda, ki je bil žrtev poplav, kletno stanovanje, pet tisoč evrov je dobil nakazanih in je bil popolnoma razočaran. Kako naj si s tem pomaga? Tako da je prav, da se ta dobrodelnost nadaljuje na kakršenkoli način, tale tekma je taka fantastična priložnost, da zberemo še več, ker ljudje rabijo še več," je povedal.

"Šport je že večkrat dokazal, da združuje Slovence, ponavadi takrat, ko je kaj dobrega, zdaj upajmo, da bo združil tudi ob slabem, da ne pozabimo na to, kar se je zgodilo, kajti vemo, da je še veliko ljudi takih, ki se jim je življenje povsem postavilo na glavo in da jim je treba pomagati in upamo, da bodo Stožice razprodane, vsi tisti, ki pa ne bodo dobili karte tam, pa si bodo tekmo lahko ogledali v prenosu na POP TV," pa k temu pristavlja športna novinarka in voditeljica na POP TV Sanja Modrić.

Posebnost dobrodelnega dogodka bo med drugim tudi ta, da bodo morali vstopnico za ogled tekme kupiti tudi vsi VIP gostje, vstopnice so sicer že naprodaj na vseh Eventimovih prodajnih mestih.