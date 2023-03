Vstopnice že na voljo: Doživite gorečo strast in mojstrsko virtuoznost

Več kot dve uri trajajoče doživetje dih jemajoče uprizoritve Gruzijskega nacionalnega baleta Sukhishvili, ki bo 27. maja 2023 prvič gostoval v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, vas bo popeljalo skozi zgodovino Gruzije ter vam pričaralo nepozabno doživetje z bleščečimi kostumi in edinstvenimi instrumenti.

Gruzijski nacionalni balet Sukhishvili je osupljiv plesni biser, ki združuje tradicionalno folklorno dediščino z akrobatsko eleganco in sodobno plesno tehniko, da bi ustvarili vznemirljive in spektakularne uprizoritve. Moški s svojim temperamentom in odločnostjo, ki prikazuje njihovo tako bojevito kot plemenito naravo, ter ženske s svojo očarljivostjo in lepoto, vas bodo zagotovo navdušili.

Boji z meči in drugi elementi, ki prikazujejo bojevniške akrobacije, imajo pomembno mesto v uprizoritvah gruzijskega nacionalnega baleta Sukhishvili. Ti elementi so del tradicionalnega gruzijskega plesnega repertoarja in odražajo zgodovino vojskovanja in bojevniško kulturo države. Plesalci pogosto nastopajo z meči, ščiti in drugim orožjem, njihovi gibi pa so visoko koreografirani, da pokažejo svojo spretnost, okretnost in moč.

Uporaba mečev in drugega orožja v gruzijskem plesu ni namenjena poveličevanju nasilja, temveč poklonu bogati kulturni dediščini države in pogumu njenih ljudi. Plesi pogosto pripovedujejo zgodbe o junaštvu in bojih, uporaba orožja pa prispeva k dramatičnosti in intenzivnosti predstav.