Vstopnice že na voljo: Pop Design praznuje 40 let z nepozabnim spektaklom v Hali Tivoli!

POP DESIGN 40 LET Hala Tivoli FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

SPEKTAKULARNI KONCERT S SIMFONIČNIM OREKSTROM Cantabile.

Vse njihove uspešnice kot so, Ko si na tleh, Pokliči me nocoj, Nebom ti lagal, Na božično noč, Zate, Prihajam domov in številne druge, bodo tresle Halo Tivoli kot že dolgo ne!

In kot češnja na torti, POSEBNI GOSTJE! Veliko presenečenje!, kar vas bo zagotovo navdušilo in presenetilo! To bo prava glasbena pravljica, ki traja že 40 let in sedaj prihaja v Halo Tivoli. Še en razlog več, da ta nepozaben dogodek zabeležite v svojem koledarju.

Pop Design je v formi kot še nikoli, to dokazujejo številni razprodani koncerti , dovršen nastop, odziv publike je fenomenalen. Osnovna zasedba skupine ostaja neprecenljiva: Original ustanovitelj in vodja skupine Tone Košmrlj, original nepogrešljivi kitarist in ustanovitelj Jani Marinšek, dolgoletni klaviaturist Martin Erjavec, eden najbolj atraktivnih vokalistov v Sloveniji, veliki lomilec ženskih src Maj Vrhovec in nova moč na bobnih Luka Petrič, vas pričakujejo, da vsi skupaj zapojemo na ves glas.

Skupina POP DESIGN je svojo pot začela leta 1985. V 40.letih delovanja, je pustila neizbrisen pečat in velja za najpopularnejšo slovensko pop skupino vseh časov. Številni uspehi, 21 samostojnih albumov , 26 kompilacij, na desetine uspešnic, prvi najbolj obiskan open air koncert v v Sloveniji z 20.000 obiskovalci v Sodražici na katerega so prileteli s helikopterjem, prvi uspeh katerekoli slovenske skupine v Ameriki, sodelovanje na izboru za Evrovizijo, Melodijah Morja in Sonca, Pop Delavnici, ter nekaj sladkih pripetljajev z legendarnima članoma Miranom Rudanom in Vilijem Resnikom, ter ostalimi, kateri bodo vedno del zgodovine Pop Designa.

